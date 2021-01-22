Кабмин утвердил план корпоратизации госпредприятия "Оператор рынка"

Кабинет министров утвердил план преобразования государственного предприятия "Оператор рынка" в частное акционерное общество.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №45-р от 20 января обнародовано на официальном правительственном портале.

Утвержденный план предусматривает полную инвентаризацию имущества госпредприятия по состоянию на 28 февраля 2021 года, проведение независимой оценки и аудита предприятия, разработку и утверждение его устава, выпуск акций и формирование наблюдательного совета.

В соответствии с пояснительной запиской к проекту распоряжения, он разработан во исполнение ранее принятых решений, в частности, распоряжения правительства №534 от 13 мая 2020 года о преобразовании "Оператора рынка" в АО, 100% акций которого принадлежат государству и не подлежат приватизации или отчуждению иным способом.

Как сообщалось, 20 января премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам подготовить передачу в Министерство энергетики управление компаниями "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и ГП "Оператор рынка".

Напомним, распоряжением правительства от 21 октября и.о. директора ГП "Оператор рынка" назначен бывший первый заместитель генерального директора ОП "Энергоатом-Трейдинг" Роман Сутченко, в тот же день уволен с должности директор ГП Владимир Евдокимов.

До этого Сутченко подавал декларацию претендента на должность заместителя министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Сутченко является владельцем 40% акций в ООО "Власный склад". По информации реестра Ring.org, обновленной 21 октября, уставный капитал общества, занимающегося предоставлением в аренду и эксплуатацией собственной или арендованной недвижимости, составляет 300 тыс. грн.

Согласно поданной декларации, доходы Сутченко в 2019 году по основному месту работы в "Энергоатом-Трейдинге" составили 1,09 млн грн, его жены Оксаны Нерсесовой в ООО "ДТЭК" Рината Ахметова – 2,9 млн грн.