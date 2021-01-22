Конкурс на должность руководителя САП начнется 25 января

Конкурс на избрание руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры стартует 25 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора по итогам встречи Ирины Венедиктовой с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского союза.

В частности, Венедиктова обсудила с послами ход реформы прокуратуры, в частности, завершение аттестации прокуроров местных прокуратур и военных прокуратур гарнизонов. Венедиктова выразила благодарность за поддержку международным партнерам.

В Офисе генпрокурора также подчеркивают: "Послы G7 и ЕС также поприветствовали объявление конкурса на избрание руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры, который стартует 25 января 2021 года".

В свою очередь генпрокурор отметила, что с понедельника (25 января) комиссия начет прием документов на конкурс.

"Нам нужен мощный руководитель САП, который будет задавать тон в расследовании дел о топ-коррупции, и покажет достойный результат. Для это необходимо провести прозрачный, честный, открытый конкурс, чтобы все могли доверять человеку, который займет эту должность", - подчеркнула Венедиктова.

В свою очередь, как говорится в сообщении группы послов стран G7 в Украине в Twitter, послы стран "Большой семерки" отмечают важность обеспечения независимости украинских антикоррупционных органов и ожидают прозрачности в отборе нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Послы G7 сегодня продолжили свой диалог с Генеральной прокуратурой Украины. Они отметили продвижение в реформировании Офиса генпрокурора, ожидают прозрачного отбора нового руководителя САП на основе профессиональных качеств и подчеркнули важность независимости украинских антикоррупционных учреждений", - сказано в сообщении.