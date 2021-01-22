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Конкурс на должность руководителя САП начнется 25 января

Конкурс на должность руководителя САП начнется 25 января

Конкурс на избрание руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры стартует 25 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора по итогам встречи Ирины Венедиктовой с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского союза.

В частности, Венедиктова обсудила с послами ход реформы прокуратуры, в частности, завершение аттестации прокуроров местных прокуратур и военных прокуратур гарнизонов. Венедиктова выразила благодарность за поддержку международным партнерам.

В Офисе генпрокурора также подчеркивают: "Послы G7 и ЕС также поприветствовали объявление конкурса на избрание руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры, который стартует 25 января 2021 года".

В свою очередь генпрокурор отметила, что с понедельника (25 января) комиссия начет прием документов на конкурс.

"Нам нужен мощный руководитель САП, который будет задавать тон в расследовании дел о топ-коррупции, и покажет достойный результат. Для это необходимо провести прозрачный, честный, открытый конкурс, чтобы все могли доверять человеку, который займет эту должность", - подчеркнула Венедиктова.

В свою очередь, как говорится в сообщении группы послов стран G7 в Украине в Twitter, послы стран "Большой семерки" отмечают важность обеспечения независимости украинских антикоррупционных органов и ожидают прозрачности в отборе нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Послы G7 сегодня продолжили свой диалог с Генеральной прокуратурой Украины. Они отметили продвижение в реформировании Офиса генпрокурора, ожидают прозрачного отбора нового руководителя САП на основе профессиональных качеств и подчеркнули важность независимости украинских антикоррупционных учреждений", - сказано в сообщении.

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Джерело:  Офис генпрокурора
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22.01.2021 17:12 Відповісти

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