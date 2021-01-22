Alphabet закрыла проект по распространению интернета с помощью воздушных шаров

Американская Alphabet Inc. отказалась от проекта воздушных интернет-шаров для труднодоступных районов Loon.

Об этом сообщил руководитель проекта Аластер Вестгарт в блоге.

"Мы не нашли пути снизить издержки настолько, чтобы построить долгосрочный устойчивый бизнес", - написал он, передает Интерфакс-Украина.

Вестгарт отметил, что предоставление доступа к интернету с помощью технологии Loon в удаленные районы "слишком дорогостояще для обычных людей".

Проект Loon, представленный в 2013 году, разрабатывался лабораторией X - подразделением Alphabet, специализирующемся на создании технологий будущего. Материнская компания Google недавно отказалась еще от двух проектов лаборатории X - Makani, который занимался созданием энергетических воздушных змеев, и Foghorn, нацеленного на производство чистого топлива из морской воды.

Летом прошлого года Loon начал предоставлять услуги доступа к интернету с помощью воздушных шаров в Кении.

Глава лаборатории X Астро Теллер отметил, что несмотря на закрытие Loon, компания создает фонд объемом $10 млн для поддержки некоммерческих организаций и компаний, которые занимаются развитием интернет-связи, предпринимательства и образования в Кении.