Американская компания купила украинского разработчика решений для микросхем Polyteda Cloud

Поставщик программного обеспечения EDA (electronic design automation - системы автоматизированного проектирования микросхем, САПР) Silvaco Inc. (Санта-Клара, США) 21 января 2021 года на своем сайте объявила о завершении сделки по приобретению компании Polyteda Cloud (Киев), разрабатывающей решения в сфере автоматизации проектирования интегральных микросхем.

В сообщении компании указано, это расширяет возможности Silvaco по быстрой физической проверке конструкций интегральных схем перед созданием и производством масок, а также по внедрению облачных инструментов EDA (САПР), передает Интерфакс-Украина.

"Разработчики интегральных схем ищут инструменты проверки правил проектирования/компоновки по сравнению со схемой, которые обеспечивают быстрое выполнение, совместимость с их текущим процессом проектирования и могут использовать серверные фермы (группы серверов) для работы по методу "разделяй и властвуй" над самыми большими задачами. Технология Polyteda обеспечивает все это и даже больше", - заявил вице-президент и генеральный менеджер подразделения EDA в Silvaco Томас Блаэзи.

По словам гендиректора Polyteda Cloud Александра Груданова, технология проверки Polyteda была оптимизирована для обеспечения производительности и точности в широком диапазоне приложений и процессов, включая аналоговые смешанные сигналы, цифровые, микроэлектромеханические системы, память, фотонику, управление питанием, радиационно-стойкие и ВЧ-конструкции.

"Благодаря всемирному присутствию Silvaco теперь это конкурентоспособное решение будет доступно разработчикам интегральных схем во всем мире", - подчеркнул он.

По словам председателя правления Polyteda Евгения Уткина, проверка транзисторов микросхемы на соответствие сложнейшим технологиям, правилам и требованиям перед запуском в производство - задача архисложная.

"Только четыре компании в мире Mentor Graphics, Cadence, Synopsis и украинская Polyteda имеют соответствующий продукт. Для определенного вида микросхем технология Polyteda уникальна, в разы быстрее и точнее конкурентов. Кроме того, Polyteda первой в мире разработала облачный продукт", - подчеркнул Уткин.

Напомним, в декабре 2016 года Polyteda Cloud привлекла 1,2 млн евро от Европейского союза по программе "Горизонт 2020" на разработку проекта Physical Verification (PV) Сloud.

Polyteda Cloud основана в 2015 году и занимается разработкой инновационных технологий и сервисов в сфере автоматизации проектирования интегральных микросхем. Статутный капитал компании, по данным госреестра физ-и юрлиц-предпринимателей составляет 17,79 млн грн, бенефициарным собственником путем непрямого решающего влияния указан Евгений Уткин (владеет 66% акций компании через KM CORE LIMITED)

Silvaco Inc. - поставщик инструментов EDA и полупроводниковых IP-адресов, используемых для разработки процессов и устройств для современных полупроводников, силовых ИС, дисплеев, памяти и систем на кристалле. Компания основана в 1984 году, ее штаб-квартира компании в Санта-Кларе, штат Калифорния; офисы - в Северной Америке, Европе, Японии, Китае, Тайване, Корее и Сингапуре.