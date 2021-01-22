Минздрав не использовал треть средств на доплаты медикам, – Счетная палата

На доплаты сотрудникам медучреждений, которые входят в сферу управления Министерства здравоохранения, по итогам 2020 года не использовано 116 млн грн, или почти 35% предусмотренной в Фонде борьбы с COVID-19 суммы.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

Кроме того, по итогам 2020 года не использовано 115 млн грн или 2,2% предусмотренной суммы на доплаты медикам коммунальных медучреждений.

"На доплаты медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, входящих в сферу управления Минздрава, по одной из бюджетных программ в Фонде было запланировано 337 млн ​​грн. В то же время, по итогам 2020 года (по состоянию на 1 января 2021 года), не использовали 116 млн грн, или почти 35% от запланированной суммы. Жаль, что медики, которые сегодня находятся на передовой и спасают жизни украинцев, не получили должной финансовой поддержки, тем более, что деньги на это были предусмотрены. И здесь возникает вопрос к Минздраву", – отметил Пацкан.

Председатель Счетной палаты отметил, что за счет 337 млн ​​грн планировали доплаты (в среднем 2637 грн на одного человека) более для 26 тыс. медиков в 100 учреждениях здравоохранения в течение сентября-декабре 2020 года.

Выплаты предусматривались для следующих категорий должностей: 8371 – врачебные должности; 12236 – должности среднего медицинского персонала; 5627 – должности младшего медицинского персонала.

По факту на доплаты Минздрав выделил только 221 млн грн для 192 медицинских учреждений. Наибольшие выплаты получили: НДСБ "Охматдет" – 19,2 млн грн, Институт сердца – 10,2 млн грн; Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии – 9,3 млн грн; Национальный институт рака – 8,9 млн грн; Специализированная многопрофильная больница №1 Минздрава – 8,9 млн грн.

Кроме того, по этой бюджетной программе доплаты были перечислены для детских специализированных санаториев, научно-исследовательских институтов, государственных учреждений, медицинских университетов и тому подобное.

В Счетной палате напомнили, что доплаты работникам медицинских учреждений осуществляли за счет отдельной бюджетной программы общим объемом финансирования 5,5 млрд грн.

Эти средства были распределены по двум направлениям. В частности, 337 млн ​​грн было предусмотрено на доплаты медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, входящих в сферу управления Минздрава.

Кроме того, 5,2 млрд грн выделили на доплаты медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения коммунальной формы собственности. По данному направлению не использовали 115 млн грн (или 2,2%).

Доплаты правительство планировало осуществить для почти 430 тыс. работников в 1563 учреждениях здравоохранения коммунальной формы собственности.

Как сообщалось, по данным Минфина, в 2020 году из Фонда борьбы с COVID-19 было использовано 63,7 млрд грн (89%) средств из предусмотренных 72 млрд грн. При этом на сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн или 87% из 22,4 млрд грн средств, тогда как на ремонт дорог – 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд грн.