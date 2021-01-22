Шмыгаль анонсировал передачу первой дороги в концессию до конца года
Украина в 2021 году начнет реализацию первого проекта концессионной дороги.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе обсуждения Национальной экономической стратегии до 2030 года, передает Интерфакс-Украина.
"В этом году, я уверен, мы начнем реализацию первой концессионной дороги", – сказал глава правительства.
По словам премьера, что все необходимые для этого подзаконные акты готовы.
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 20 января одобрил проект закона, который должен урегулировать выплаты за счет средств Дорожного фонда частным компаниям, которым будет передан в концессию ряд автомобильных дорог.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий представил шесть участков дорог Украины общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства путем передачи в концессию.
В частности, среди указанных дорог для передачи в концессию:
- Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18) – текущий и капремонт, ориентировочный объем начальных инвестиций – $370 млн;
- Борисполь-Полтава (М-03) – текущий ремонт, объем начальных инвестиций – $180 млн;
- Херсон-Николаев (М-14) – реконструкция, капитальный и текущий ремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций – $310 млн;
- Киев-Житомир-Ривне (М-06) – капитальный и текущий ремонты, объем начальных инвестиций - $370 млн;
- Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19) – реконструкция, текущий и капремонты, объем начальных инвестиций - $240 млн;
- Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11) – реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций – $290 млн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль