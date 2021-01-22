Шмыгаль анонсировал передачу первой дороги в концессию до конца года

Украина в 2021 году начнет реализацию первого проекта концессионной дороги.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе обсуждения Национальной экономической стратегии до 2030 года, передает Интерфакс-Украина.

"В этом году, я уверен, мы начнем реализацию первой концессионной дороги", – сказал глава правительства.

По словам премьера, что все необходимые для этого подзаконные акты готовы.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 20 января одобрил проект закона, который должен урегулировать выплаты за счет средств Дорожного фонда частным компаниям, которым будет передан в концессию ряд автомобильных дорог.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий представил шесть участков дорог Украины общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства путем передачи в концессию.

В частности, среди указанных дорог для передачи в концессию: