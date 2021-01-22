Нацбанк приостановил покупку валюты на межбанке
Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 18 по 22 января не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее регулятор выкупил $20 млн.
Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Тем временем, курс гривни несколько снизился с 28,0524 грн/$ в начале недели до 28,1648 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 22 января.
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