Нацбанк приостановил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 18 по 22 января не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее регулятор выкупил $20 млн.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Тем временем, курс гривни несколько снизился с 28,0524 грн/$ в начале недели до 28,1648 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 22 января.