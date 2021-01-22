Оптовые цены на автогаз перешли к снижению

Оптовые цены на сжиженный газ за неделю с 15 по 22 января снизилась на 200-800 грн в зависимости от региона.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на участников рынка.

Собеседники издания отмечают, что прайсы трейдеров пока не спешат опускаться, однако цены реальных сделок уже пошли вниз.

На снижение цен, в частности, повлияло возобновление аукционов "Укргаздобычи" 21 января. Так, рабочая стоимость ресурса в Киевской области 22 января на условиях самовывоза составляла 19 900-20 000 грн/т, что почти на 700 грн ниже цен прошлой недели.

В Харьковской области оптовики уже готовы продавать ресурс по 19 600 грн/т, в Полтавской – по 19 800 грн/т, хотя дополнительный дисконт возможен.

При этом трейдеры признают, что торговля идет крайне вяло.

"Разумеется, все ждут, пока ценник свалится поглубже", – пояснил один из продавцов в Киевском регионе.

В западных областях, по словам опрошенных, предложение ресурса не очень большое, что обуславливает более высокие цены. В среднем по региону звучат предложения небольших партий по 20 800-21 000 грн/т.

При этом опрошенные изданием трейдеры единогласно прогнозируют дальнейшее снижение цен, поскольку держатели TERM-контрактов, ожидая профицита рынка в начале января, сместили свои отгрузки на конец месяца. Ожидается, что повышенные объемы начнут поступать в Украину со следующей недели. На фоне продолжающегося падения розничных продаж это может привести к профициту в феврале и кумулятивному эффекту в снижении цены.

Как сообщалось, в то же время в рознице автогаз пока продолжает дорожать. За неделю (15-22 января) средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 47 копеек или на 3,8% – до 12,9 грн за литр.