Расчетный центр НБУ запустил новый сервис для развития рынка капиталов

Национальный банк Украины приветствует запуск Расчетным центром по обслуживанию договоров на финансовых рынках новой услуги для рынка капиталов - "репо с контролем рисков".

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, отныне участники фондового рынка смогут заключать сделки репо с государственными ценными бумагами, используя услуги центрального контрагента для уменьшения рисков.

"Запуск этого инструмента в Украине был долгожданным шагом для участников банковского и небанковского финансовых рынков. Продукты репо являются ключевыми на всех развитых финансовых рынках. Новый сервис предлагает надежный и стандартизированный инструмент для оперативного получения банками ликвидности и будет способствовать формированию рыночных ориентиров по стоимости заемных средств", – отметил начальник Управления депозитарной деятельности Национального банка, председатель наблюдательного совета Расчетного центра Андрей Супрун.

По оценкам Национального банка, внедрение этого сервиса позволит банкам расширить перечень фактических контрагентов. Это увеличит ликвидность рынка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и расширит возможности по рефинансированию ОВГЗ в портфелях инвесторов. Кроме того, использование центрального контрагента расширит возможности по нетингу соглашений, заключенных с различными контрагентами, и уменьшит потребность участников рынка в ликвидности.

Новый продукт Расчетного центра разрабатывался в сотрудничестве с Национальным банком и при активной поддержке участников рынка. Запуск состоялся 21 января. За первый день было заключено сделок на 3,8 млн грн с использованием сервиса "репо с контролем рисков".

"Репо с контролем рисков" – сервис денежного рынка, где Расчетный центр выполняет функцию центрального контрагента, который контролирует гарантийное обеспечение участников клиринга (созданное за счет денежных средств и ценных бумаг) и гарантирует или исполнение обязательств по заключенным договорам репо, или уплату штрафа добросовестной стороне.

Национальный банк Украины является акционером Расчетного центра (во владении НБУ более 80% акций РЦ).