Суд признал банкротом некогда одну из крупнейших страховых компаний Украины

Суд признал страховую компанию "Лемма" банкротом и открыл в ее отношении ликвидационную процедуру.

Соответствующее решение вынес Хозяйственный суд Киева 20 января, пишет Finbalance.

Ранее суд признал требования ряда кредиторов в СК "Лемма". В частности, AL Sagr National Insurance Co (PSC) – на 107 млн ​​грн (первая очередь), ликвидатора "ВТБ Банка" – на 6,9 млн грн (шестая очередь), ликвидатора "Реал Банка" – на 10,1 млн грн (четвертая очередь), МИБа – на 7,5 млн грн (четвертая очередь), физлица - гражданина Казахстана – на 113,7 млн грн (четвертая очередь).

Производство по делу о банкротстве ПАО "Страховая компания" Лемма "было открыто в 2018 году по заявлению ликвидатора "Реал Банка".

ПАО "СК "Лемма" с 24 марта 1994 года осуществляло деятельность в сфере рискового страхования, являлась на то время одной из крупнейших страховых компаний Украины с уставным капиталом 550 млн грн.

Основатель и руководитель страховой компании "Лемма" Сергей Чернышов был убит в феврале 2015 года. В одном из судебных постановлений отмечалось, что после смерти Чернышева все активы подконтрольных ему предприятий были аккумулированы на ООО "Антье".

В феврале 2017 года Генпрокуратура заявила, что Подольский райсуд Киева приговорил экс-руководителя одного из региональных подразделений управления СБУ за убийство Чернышева к 13 годам лишения свободы.

Нацкомфинуслуг 5 сентября 2016 года исключила из Государственного реестра финансовых организаций и аннулировала свидетельства о регистрации СК "Лемма". Лицензии компании были аннулированы 12 июля того же года.