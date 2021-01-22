Кабмин выделит 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льгот на электроэнергию

Кабинет министров планирует выделить 1,4 млрд грн из госбюджета на компенсацию отмены льготного тарифа потребителям, которые используют электроэнергию для отопления.

Соответствующий проект распоряжения, подготовленный Министерством социальной политики, обнародовала Федерация профсоюзов Украины, сообщает Liga.net.

Согласно проекту, планируется компенсировать затраты на электроэнергию в первом квартале 2021 года тем потребителям, которые пострадали от отмены льгот на электроэнергию, за исключением получателей жилищных субсидий.

В частности, компенсация полагается тем гражданам, чье жилье оборудовано электрообогревательным оборудованием и по состоянию на 31 декабря 2020 года они имели право на сниженную цену на электричество (в том числе в сельской местности).

Также на компенсацию могут рассчитывать те, кто проживает в многоквартирных и не газифицированных домах, в которых отсутствует или не функционирует центральное отопление.

Компенсацию получат также многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа, которым правительство также отменило льготный тариф на электроэнергию.

В проекте постановления указано, что средства компенсации будут переданы поставщику услуг, и деньги будут использованы как оплата за потребленную в первом квартале электроэнергию.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль обещал, что Кабинет министров в ближайшее время утвердит механизм, который предусматривает выплаты лицам, у которых установлено электроотопление, в качестве компенсации за повышение тарифов на электроэнергию.

Напомним, ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.