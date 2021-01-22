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Кабмин выделит 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льгот на электроэнергию

Кабмин выделит 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льгот на электроэнергию

Кабинет министров планирует выделить 1,4 млрд грн из госбюджета на компенсацию отмены льготного тарифа потребителям, которые используют электроэнергию для отопления.

Соответствующий проект распоряжения, подготовленный Министерством социальной политики, обнародовала Федерация профсоюзов Украины, сообщает Liga.net.

Согласно проекту, планируется компенсировать затраты на электроэнергию в первом квартале 2021 года тем потребителям, которые пострадали от отмены льгот на электроэнергию, за исключением получателей жилищных субсидий.

В частности, компенсация полагается тем гражданам, чье жилье оборудовано электрообогревательным оборудованием и по состоянию на 31 декабря 2020 года они имели право на сниженную цену на электричество (в том числе в сельской местности).

Также на компенсацию могут рассчитывать те, кто проживает в многоквартирных и не газифицированных домах, в которых отсутствует или не функционирует центральное отопление.

Компенсацию получат также многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа, которым правительство также отменило льготный тариф на электроэнергию.

В проекте постановления указано, что средства компенсации будут переданы поставщику услуг, и деньги будут использованы как оплата за потребленную в первом квартале электроэнергию.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль обещал, что Кабинет министров в ближайшее время утвердит механизм, который предусматривает выплаты лицам, у которых установлено электроотопление, в качестве компенсации за повышение тарифов на электроэнергию.

Напомним, ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

Автор: 

Джерело:  Liga.net
Кабмін (7745) опалення (561) електроенергія (4235) опалювальний сезон (1150) Електрика (1240)


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Топ коментарі
+10
За 1-й квартал - благодетели! Потом выкручивайтесь как хотите. Люди поверили государству, вложились в электрообогрев, сделали проекты, купили оборудование, а потом - бац! государство меняет правила и кидалово! Казино всегда выигрывает.
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22.01.2021 20:05
+8
Так зато весело! Люди обирали прикольних а не розумних.Нехай нажруттся!
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22.01.2021 22:10
+7
Государство всегда обманывало свой народ, но только конечно же не в таких масштабах, как сейчас при клоуне президенте.
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22.01.2021 22:34
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За 1-й квартал - благодетели! Потом выкручивайтесь как хотите. Люди поверили государству, вложились в электрообогрев, сделали проекты, купили оборудование, а потом - бац! государство меняет правила и кидалово! Казино всегда выигрывает.
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22.01.2021 20:05 Відповісти
Так зато весело! Люди обирали прикольних а не розумних.Нехай нажруттся!
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22.01.2021 22:10 Відповісти
еще день-ночь отменить и будет всем счастье!)))
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22.01.2021 22:27 Відповісти
Государство всегда обманывало свой народ, но только конечно же не в таких масштабах, как сейчас при клоуне президенте.
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22.01.2021 22:34 Відповісти
Это новая схема воровства, Я не какой комнсации не получу 100%.
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23.01.2021 01:29 Відповісти
то есть гарантированную зарплату олигархам из карманов народа Украины. Браво каклам!
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23.01.2021 08:58 Відповісти
" Люди поверили государству, вложились в электрообогрев, сделали проекты, купили оборудование, а потом - бац! " Очень правильно сказано!
Я добавлю, 5ть лет назад, за свои деньги уст. двухтарифный счетчик....куда его теперь девать и кто вернет мне геньгУ(1400гр) ?
Шмагаль,ты наверное специально все делаешь для того,что бы народ взял вилы.....Дождеси у меня(с) нас.
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23.01.2021 09:30 Відповісти
А конечный бенифициар этого действа конечно же ахметка!
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23.01.2021 16:08 Відповісти
Ну чому ж тільки ахметка. Є й інші беня- фіціари.
Кабмин выделит 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льгот на электроэнергию - Цензор.НЕТ 5641
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23.01.2021 17:03 Відповісти
В первом квартале! А тариф на электроотопление действовал до 31 апреля!
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23.01.2021 17:21 Відповісти
"не населению, а олигархам которые получат повышенную суперприбыль от повышения тарифов. Ведь компенсации уйдут не на личные расходы граждан, а на оплату завышенных тарифов.
А платятся эти компенсации олигархам за счет налогоплательщиков, тоесть тех самых граждан, которые кроме налогов будут вынуждены платить более дорогие тарифы.
Тоесть правительство отберет 1.4 миллиарда гривен из кармана налогоплательщиков и отдаст их олигархам, чтобы они могли удерживать высокие тарифы для налогоплательщиков"

Еще одна схема "Субсидия+".
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23.01.2021 22:08 Відповісти
Тепер я заплачу за свої 99 кВт по більшому тарифу плюс скинусь податками на компенсацію Ахмєтці. При цьому мені ніхто нічого не компенсує, бо є центральне опалення і гаряче водопостачання... Якесь подвійне ***@нство...
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24.01.2021 09:56 Відповісти
Сколько можно грабить людей? Сейчас они бросят косточку ( не всем) что бы замолчали на 1 квартал, потом прийдется переплачивать за електротопление. Потому что киловат атомной енергии стоит 15 коп, а Ахметов и другие требуют в 20 раз больше. И это не предел, они хотят повысить тариф до 3.12 грн за киловат для всех. Не вижу не одной причины кормить олигархов.
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24.01.2021 13:56 Відповісти
БРЕДЯТИНА!
Те, кто отапливает - используют намного больше, чем 100 кВатт.
А вот одиноким пенсионерам - никаких компенсаций не светит.
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24.01.2021 17:36 Відповісти
У мене електроопалення. Вклав близько 40 тис.гривень. . За січень доведеться заплатити на 1200 гривень більше, ніж по старих тарифам в грудні. Нормально так обдерла зелена мерзота. Навіть якщо компенсують за перший квартал, а далі обдираловка все одно продовжиться. Ще 18 тис кредиту віддавати.Так само як для потреб населення хай використовують український газ Так само для потреб населення хай використовують ел. енергію державних атомних станцій.
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24.01.2021 20:13 Відповісти
Пенсіонерам зменшують ціну на газ . Вірніше кжуть що зменшують як до речф і за ел енергію для опалення.
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24.01.2021 20:16 Відповісти
"средства компенсации будут переданы поставщику услуг"
Так что, поставщики два раза получат? И компенсацию, и платежи от населения? До 3000 кВт-ч по 1,68 платить или по 0.9?
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24.01.2021 22:19 Відповісти
ЭТО КАК МУСКУСНЫЕ АРОМАТЫ ИЛИ ДОБАВКИ В ЕДУ ИЛИ ВОДУ ПОВЫШАЮЩИЕ АППЕТИТ !!!
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24.01.2021 23:42 Відповісти
А другие люди получается лохи?
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25.01.2021 06:57 Відповісти
Коломойський вже чергу зайняв)))
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25.01.2021 15:47 Відповісти
Админ,чем так не угодил мой коммент,что вы его удалили?
Повторюсь. Если правительство так легко может отдать 1.4 млрд на компесацию за повышение на Электрику. То не проще ли не повышать тариф и не будет геморроя ни для вас ни для нас. Предполагаю,что 1.4 лярда нужны для правильного "распила",как с субсидиями для малоимущих...
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25.01.2021 16:12 Відповісти

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