Facebook и Amazon потратили рекордные суммы на лоббистов

Американские Facebook Inc. и Amazon.com Inc. потратили рекордные суммы денежных средств на лоббистскую деятельность в 2020 году.

Как пишет MarketWatch со ссылкой на данные компаний, расходы Facebook на лоббирование составили $19,7 млн в прошлом году, что существенно выше по сравнению с показателем за 2019 год – $16,7 млн, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь Amazon сообщила, что ее расходы составили, как минимум, $18,5 млн по сравнению с $16,1 млн годом ранее.

Расходы трех других компаний так называемой группы FAANG – Apple Inc., Google и Netflix Inc. – в 2020 году не были рекордными.

Apple сообщила, что потратила на лоббистскую деятельность $6,7 млн в прошлом году по сравнению с рекордным показателем $7,4 млн годом ранее. Расходы Google составили $8,7 млн в 2020 году, тогда как рекорд был зафиксирован в 2018 году – $21,7 млн. Netflix потратила лишь $750 тыс. по сравнению с $1,3 млн в 2015 году.

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Крупные американские технологические компании испытывают на себе все большее внимание со стороны законодателей и регуляторов в связи с многочисленными вопросами.

Между тем инвесторы, вкладывающиеся в группу FAANG, похоже не напуганы давлением со стороны Вашингтона, поскольку акции всех пяти компаний превзошли рост индекса S&P 500 за прошедшие 12 месяцев. Бумаги Facebook за этот период выросли на 23%, Amazon – на 75%, Apple – на 72%, Netflix – на 78%, Alphabet – на 27%, тогда как индикатор укрепился на 16%.