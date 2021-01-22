Нацбанк выдал двум банкам краткосрочные кредиты рефинансирования на 256 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию на срок до 84 дней 22 января удовлетворил заявки двух банков на общую сумму 256 млн грн под 6% годовых

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.

Как сообщалось, на аукционе по рефинансированию на срок от года до пяти лет Нацбанк 15 января удовлетворил заявки 15 банков на 8,47 млрд грн под 6% годовых.

В целом с 30 апреля 2020 года НБУ провел 36 аукционов по краткосрочному рефинансированию на общую сумму 55,5 млрд грн.

Кроме того, с 8 мая прошедшего года НБУ провел девять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 57 млрд грн.

Согласно графику тендеров, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 29 января 2021 года, а на срок от года до пяти лет – 12 февраля.