Украина стала второй в мире по объемам экспорта зерна, – Минэкономики

Украина по результатам 2019-2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур стала вторым экспортером в мире после США, заявил заместитель министра развития экономики торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, Качка рассказал, что по данным Министерства сельского хозяйства США, в 2019-2020 МГ в рейтинге наибольших экспортеров зерновых Украина заняла 2 место по объему поставок ячменя, 4 - по кукурузе, 5 - по пшенице.

В Украине в 2020 году было собрано 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га. По данным Госстата, в 2019 году урожай зерновых и зернобобовых в Украине составил 75,1 млн тонн, в 2018 году - 70,1 млн тонн.

С начала 2020/2021 маркетингового года (МГ начался 1 июля) по 18 января 2021 года Украина экспортировала около 27,57 тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6,3 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ. В том числе: 12,75 млн тонн пшеницы; 3,89 млн тонн ячменя; 10,52 млн тонн кукурузы и 81,2 тыс. тонн пшеничной муки.