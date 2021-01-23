В Украине за год карантина увеличилось количество ДТП

В 2020 году в Украине увеличилось количество автомобильных аварий и смертей на украинских дорогах.

Как пишет DW, в 2020 году в Украине в ДТП погибли более трех с половиной тысяч человек.

Причем больше всего - 1198 смертей - это наезд на пешехода. Вторая главная причина - столкновение автомобилей - 1158 жертв. Возросло и число смертельных наездов на велосипедистов. Погибли 235 человек.

Как писал БизнесЦензор, Мининфраструктуры намерено снизить смертность в ДТП на 30% до 2024 года.