В Украине за год карантина увеличилось количество ДТП
В 2020 году в Украине увеличилось количество автомобильных аварий и смертей на украинских дорогах.
Как пишет DW, в 2020 году в Украине в ДТП погибли более трех с половиной тысяч человек.
Причем больше всего - 1198 смертей - это наезд на пешехода. Вторая главная причина - столкновение автомобилей - 1158 жертв. Возросло и число смертельных наездов на велосипедистов. Погибли 235 человек.
Как писал БизнесЦензор, Мининфраструктуры намерено снизить смертность в ДТП на 30% до 2024 года.
Джерело: DW
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль