В "Борисполе" обнаружил контрабанду уникального янтаря. ФОТО

Киевская таможня в аэропорту "Борисполь" изъяла партию контрабандного янтаря.

"Необработанный янтарь редко крупных фракций - камни по 200 и 300 граммов каждый, обнаруженные сотрудниками Киевской таможни у пассажира, который улетал через аэропорт "Борисполь" в Дубай", - сообщает пресс-служба таможни.

Всего в чемодане молодого человека находилось 13 камней янтаря разного цвета, размера и необычных, причудливых форм, и 26 изделий из солнечного камня - бусы, браслеты. Общий весь янтаря из 13 необработанных камней составила чуть более 3 кг (3,022 кг).

Для прохождения таможенного контроля пассажир выбрал упрощенную систему "зеленый коридор". По словам пассажира, украшения и янтарь он вез как сувенир знакомым в Дубай.

В отношении пассажира, которым оказался 29-тилетний киевлянин, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Янтарь и изделия из него изъяты. Материалы дела таможня направит в суд.

Выявление контрабанды состоялось в сотрудничестве с СБУ, службой авиабезопасности аэропорта "Борисполь" и пограничниками.



















