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В "Борисполе" обнаружил контрабанду уникального янтаря. ФОТО

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Киевская таможня в аэропорту "Борисполь" изъяла партию контрабандного янтаря.

"Необработанный янтарь редко крупных фракций - камни по 200 и 300 граммов каждый, обнаруженные сотрудниками Киевской таможни у пассажира, который улетал через аэропорт "Борисполь" в Дубай", - сообщает пресс-служба таможни.

Всего в чемодане молодого человека находилось 13 камней янтаря разного цвета, размера и необычных, причудливых форм, и 26 изделий из солнечного камня - бусы, браслеты. Общий весь янтаря из 13 необработанных камней составила чуть более 3 кг (3,022 кг).

Для прохождения таможенного контроля пассажир выбрал упрощенную систему "зеленый коридор". По словам пассажира, украшения и янтарь он вез как сувенир знакомым в Дубай.

В отношении пассажира, которым оказался 29-тилетний киевлянин, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Янтарь и изделия из него изъяты. Материалы дела таможня направит в суд.

Выявление контрабанды состоялось в сотрудничестве с СБУ, службой авиабезопасности аэропорта "Борисполь" и пограничниками.

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В Борисполе обнаружил контрабанду уникального янтаря 02
В Борисполе обнаружил контрабанду уникального янтаря 03
В Борисполе обнаружил контрабанду уникального янтаря 04
В Борисполе обнаружил контрабанду уникального янтаря 05
В Борисполе обнаружил контрабанду уникального янтаря 06
В Борисполе обнаружил контрабанду уникального янтаря 07
В Борисполе обнаружил контрабанду уникального янтаря 08
В Борисполе обнаружил контрабанду уникального янтаря 09
В Борисполе обнаружил контрабанду уникального янтаря 10

Бориспіль (700) контрабанда (246) бурштин (92)


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Я узнал! это из Янтарной комнаты епта! ах гады..расхитители социалистической собственности! Ууу мерзавцы!
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24.01.2021 11:47 Відповісти

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