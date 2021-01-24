Квартальный доход Apple впервые превысил $100 миллиардов из-за продаж iPhone 12

Доход Apple за первый квартал фискального 2021 года впервые в истории компании превысит $100 млрд. Фискальный год начался 1 октября 2020 года.

Как пишет MarketWatch, официально Apple объявит квартальные показатели в среду, 27 января.

Рекордный показатель дохода компании обеспечили продажи iPhone 12. Покупатели новой модели смартфона обычно заказывали более дорогие его модификации, что принесло дополнительные деньги Apple.

Сумма продаж iPhone 12 колеблется в диапазоне $56-$60 млрд.

Доход Apple за первый квартал от продажи других гаджетов, в частности, iPad составил $7,38 млрд ($5,98 млрд в первом квартале фискального 2020 года), компьютеров Mac – $8,63 млрд ($7,16 млрд), доход от сервиса – $15,17 млрд ($12,72 млрд), продажи аксессуаров – $11,49 млрд ($10,01 млрд).

Доход Apple за первый квартал 2020 фискального года составил $91,82 млрд.