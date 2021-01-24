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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемия сократила разрыв между богатыми и бедными, – Bloomberg

Пандемия сократила разрыв между богатыми и бедными, – Bloomberg

Пандемия коронавируса непропорционально сильно поразила государства с высоким уровнем дохода на душу населения, поэтому разрыв между бедными и богатыми сократился.

Как пишет Bloomberg, снижение неравенства началось еще в 2007 году, однако к 2020 году оно оказалось более значительным.

"Это больше говорит нам об ужасной неспособности многих западных правительств защитить своих граждан, чем об успехах более бедных стран. Пандемия выявила трагические пробелы в системах общественного здравоохранения богатых стран", - говорится в сообщении.

В США с более высоким доходом на душу населения в среднем оказалось наибольшее количество погибших от пандемии. Помимо этого, аналитики отмечают, что государства, которые решили не вводить жесткий карантин в надежде защитить свою экономику, не получили особой выгоды.

Джерело:  Прайм
бідність (48) багатство (23) карантин (2077) пандемія (24) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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не верю! в карманах моих клиентов в гардеробной хоть шаром покати
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24.01.2021 11:33 Відповісти
Это не про Украину...
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24.01.2021 13:34 Відповісти

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