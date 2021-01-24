В Чехии в рамках протеста против карантина открылись сотни ресторанов

В Чехии в рамках общей акции протеста против введенных правительством строгих ограничений из-за пандемии с субботы открылись сотни баров и ресторанов.

Как пишет DW, организатором акции выступила инициатива Chcipl pes (Мертвый пес). Само название этого протестного движения намекает на несогласие с политикой правительства, которое ввело системы электронного слежения PES.

"Мы уже давно разочарованы правительством и хотим показать, что оно выбрало ошибочный путь", - сказал менеджер пивоварни Malý Janek Иржи Янечек.

"С нас уже достаточно, и мы считаем, что министрам следует подумать о том, чтобы уйти со своих постов", - добавил Янечек, который является соучредителем движения Chcipl pes. Ранее это движение организовывало ряд масштабных акций протеста против введенного в стране жесткого локдауна.

В пресс службе Пражской мэрии рассказали, что за нарушение правил открытым ресторанам грозит максимальный штраф в размере 20 тысяч крон (около $932).

В Чехии еще с октября 2020 года закрыты все рестораны, пабы и бары, а также кинотеатры, театры, зоопарки, тренажерные залы и большинство магазинов. Власти разрешили им открыться лишь на время Рождественских праздников. Чехия, чье население составляет около 10,7 млн человек, относится к странам-членам ЕС, наиболее пострадавшим от пандемии. В настоящее время в стране зафиксировано около 930 тысяч случаев заражения коронавируса, а также почти 15,3 тысяч связанных с коронавирусом смертей. Ежедневно в Чехии фиксируют около 8 тысяч новых случаев заболевания.

Недавно движение Chcipl pes зарегистрировало себя как политическое образование, чьи члены могут собираться в заведениях общественного питания, которые можно считать местом проведения партийного собрания.