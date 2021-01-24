В начале недели Украине прогнозируют дожди и мокрый снег

По данным "Укргидрометцентра", в ближайшие сутки, 25 января, на большей части территории Украины сохранится относительно теплая и влажная воздушная масса, лишь в западных областях более прохладный воздух.

В понедельник в Украине пройдут дожди, в западных областях значительные дожди с мокрым снегом. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с, сообщает Интерфакс-Украина.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, на юге до 10°, в западных областях на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла.

В Карпатах значительный снег, метель, на дорогах гололедица, температура ночью и днем 0-5° мороза.

В Киеве - дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 января самая высокая температура днем была 6,5 в 1993, 2002г, самая низкая ночью -25,6 в 1892г.

Во вторник, 26 января, в Украине временами небольшой дождь и мокрый снег, ночью умеренные осадки, лишь в юго-восточной части страны без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (днем в южной и восточной части 3-8° тепла).

В Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью 7-12°, днем 4-9° мороза.

В Киеве ночью мокрый снег, днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью и днем 0-3° мороза.