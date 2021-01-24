У Ахметова умер старший брат
У бизнесмена Рината Ахметова умер старший брат Игорь Ахметов.
Об этом сообщает сообщает пресс-служба футбольного клуба "Шахтер".
"На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова. Футбольный клуб "Шахтер" выражает глубокие соболезнования семье в связи с непоправимой утратой", - говорится в сообщении.
О причине смерти не сообщается.
"Игорь был не просто моим старшим братом, он был моим лучшим другом", - прокомментировал Ахметов.
"В детстве мы делили одну конфету на двоих, а на протяжении всей жизни на двоих мы делили и радости, и горести. И любовь к "Шахтёру" у нас тоже была одна на двоих - Игорь любил и понимал футбол, и очень много мне помогал. Он был очень добрым, порядочным и достойным человеком. И мне его будет сильно не хватать", - добавил он.
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