У Ахметова умер старший брат

У бизнесмена Рината Ахметова умер старший брат Игорь Ахметов.

Об этом сообщает сообщает пресс-служба футбольного клуба "Шахтер".

"На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова. Футбольный клуб "Шахтер" выражает глубокие соболезнования семье в связи с непоправимой утратой", - говорится в сообщении.

О причине смерти не сообщается.

"Игорь был не просто моим старшим братом, он был моим лучшим другом", - прокомментировал Ахметов.

"В детстве мы делили одну конфету на двоих, а на протяжении всей жизни на двоих мы делили и радости, и горести. И любовь к "Шахтёру" у нас тоже была одна на двоих - Игорь любил и понимал футбол, и очень много мне помогал. Он был очень добрым, порядочным и достойным человеком. И мне его будет сильно не хватать", - добавил он.