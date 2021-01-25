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Рестораны и ТРЦ в Украине возобновляют работу после лондауна

Рестораны и ТРЦ в Украине возобновляют работу после лондауна

В Украине закончилось действие усиленного карантина, с понедельника, 25 января, продолжат действовать ограничения, соответствующие "оранжевому" уровню эпидемиологической опасности.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых койко-мест снизилась до менее чем 30%", – отметил премьер.
"Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила", – добавил Шмыгаль.

Рестораны и ТРЦ в Украине возобновляют работу после лондауна 01

Как сообщалось, Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). 

Автор: 

карантин (2077) Шмигаль Денис (1485) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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