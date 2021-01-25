Оператор "Северного потока-2" сообщил о возобновлении укладки газопровода

Судно "Фортуна" в водах Дании возобновило строительство газопровода "Северный поток 2".

Как заявили в принадлежащей российскому "Газпрому" компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG, работы идут в соответствии с полученными согласованиями, передает Интерфакс.

В пятницу "Фортуна" остановилась у восточной оконечности достраиваемого участка газопровода "Северный поток 2". Она получила право укладывать трубопровод в исключительной экономической зоне Дании с 15 января.

Как заявляют российские СМИ, "Фортуна" завершит работы в датских морях к середине последней недели мая. После этого она будет укладывать трубы в Германии до июня.

Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия. Другой российский трубоукладчик – "Академик Черский" прошел дальше зоны достройки магистрали и встал у причала порта Висмар. "Академик Черский" не входит в число судов, задействованных в достройке газопровода, о которых до настоящего момента уведомляло датское агентство по мореплаванию.

Как сообщалось, 19 января США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока-2", а также его владельца.

По данным газеты Bild, от участия в проекте "Северный поток-2" из-за угрозы санкций отказалась первая немецкая компания – Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом.

Ранее сообщалось, что с проектом прекратила сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll.

Перед этим Госдепартамент США сообщил европейским компаниям, которые помогают строить российский газопровод "Северный поток-2", что они сталкиваются с риском санкций, которые будут введны в ближайшее время.

Напомним, в декабре 2020 года конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод перед вводом его в эксплуатацию.