За границу в прошлом году выезжали 11 миллионов украинцев, – Госпогранслужба

В прошлом году, несмотря на карантинные ограничения, за границу смогли попасть более 11,25 млн граждан Украины, они совершили путешествия в 123 страны мира.

Как сообщает Государственная пограничная служба, наиболее посещаемыми стали три страны, граничащие с Украиной: на первом месте Польша – около 4 млн. человек, на втором – Венгрия (1,64 млн) и РФ (1 млнграждан).

Среди лидеров прошлого года были также Турция, где побывало 965 тыс украинцев, и Египет – 730 тыс.

Достаточно большое количество украинцев ездили в Румынию – более 626 тыс., Беларусь – 496 тыс., Словакию – 336 тыс., Молдову – 328 тыс., Германию – 222 тыс. и ОАЭ – 100 тыс. человек.

Популярными для украинцев также были Австрия, куда совершили свое путешествие 68 тыс. Человек, Италия – почти 60 тыс., Испания – 53,5 тыс., Великобритания – 44,5 тыс., Болгария – 42 тыс., Израиль – 41 тыс., Грузия – 33,6 тыс., Греция – 26,5 тыс., Дания – 24 тыс., Катар – около 20 тыс. и Доминиканская Республика – 14, 5 тыс. человек.

На Балканы, в Черногорию, Хорватию и Албанию съездил соответственно 23 тыс., 16,2 тыс. и 12 тыс. украинцев.

Также для граждан Украины интересными были Литва, где побывало 33 тыс., Латвия – 19,5 тыс., и Финляндия – почти 10 тыс. граждан.

В то же время иностранцев в Украину в прошлом году прибыло почти втрое меньше – примерно 3,4 млн человек из 192 стран мира. Больше всего в Украину приезжали из пограничных стран: лидерами стали граждане Молдовы – 933 тыс., Беларуси – 463,5 тыс., РФ – 390 тыс., Польши – 272 тыс., Румынии – 229 тыс. и Венгрии – 217 тыс.

Кроме того приезжали также граждане Турции – 149 тыс., Германии – 74 тыс., Израиля – 57 тыс. и США – 42 тыс.

В Украине также побывали 34,5 тыс. подданных Великобритании, около 30 тыс. граждан Литвы, 26 тыс. – Азербайджана, более 25 тыс. – Италии, 23 тыс. – Индии, 22,5 тыс. – Грузии, более 22 тыс. – Болгарии, почти 21 тыс. – Сербии.

А из таких стран, как Чехия, Латвия, Китай, Египет, Узбекистан и Армения, в Украине побывало от 10 до 20 тыс. путешественников.

Подавляющее большинство иностранцев находились в Украине с частной и туристической целью, а 70 тыс. человек следовали через нашу страну транзитом.