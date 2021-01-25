Госфинмониторинг выявил за год подозрительных операций на 75 миллиардов

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила в в правоохранительные органы 1036 материалов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступление, составляет 76,2 млрд грн.

В том числе в 2020 году Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 204 материала по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, на общую сумму 8,1 млрд грн.

Кроме того, ведомство за год направило в правоохранительные органы 75 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или проведенных с участием лиц, публично призывающие к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Как сообщалось, Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2019 год подготовила и направила органам следствия 893 материалов об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, на общую сумму 92,2 млрд грн.