Запорожская АЭС отключила энергоблок №1 для проведения ремонта

Энергоблок №1 Запорожской АЭС 23 января был отключен от энергосистемы Украины для проведения планового среднего планового ремонта.

Как сообщается ан сайте станции, ремонтные работы займут 99 дней.

В настоящее время в работе находятся 5 энергоблоков Запорожской АЭС суммарной мощностью 5050 МВт.

Как сообщалось, Запорожская АЭС 15 января в 00:24 подключила пятый блок к энергосети после завершения среднего планового ремонта. После этого станция работала на максимальной мощности.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.