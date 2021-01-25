Из Нацбанка уволился глава управления по работе с проблемными активами

Начальник Управления Национального банка по работе с проблемными активами Павел Поляруш завершил работу на должности по соглашению сторон с 22 января.

Он возглавлял это подразделение с 8 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Вместо него исполнять обязанности начальника Управления по работе с проблемными активами пока будет Евгений Булавин, начальник отдела сопровождения исполнительного производства этого управления.

В то же время Национальный банк объявит конкурсный отбор для замещения вакантной должности начальника управления.

Как сообщалось, в декабре 2020 года на вакантную директора Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины был назначен Алексей Бережной.

До этого Алексей Бережной работал директором департамента комплаенса в "Укргазбанке". Из "Укргазбанка" в НБУ в 2020 году перешли Кирилл Шевченко (на должность главы НБУ) и Игорь Коновалов (на должность директора департамента безопасности).