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Из Нацбанка уволился глава управления по работе с проблемными активами

Из Нацбанка уволился глава управления по работе с проблемными активами

Начальник Управления Национального банка по работе с проблемными активами Павел Поляруш завершил работу на должности по соглашению сторон с 22 января.

Он возглавлял это подразделение с 8 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Вместо него исполнять обязанности начальника Управления по работе с проблемными активами пока будет Евгений Булавин, начальник отдела сопровождения исполнительного производства этого управления.

В то же время Национальный банк объявит конкурсный отбор для замещения вакантной должности начальника управления.

Как сообщалось, в декабре 2020 года на вакантную директора Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины был назначен Алексей Бережной.

До этого Алексей Бережной работал директором департамента комплаенса в "Укргазбанке". Из "Укргазбанка" в НБУ в 2020 году перешли Кирилл Шевченко (на должность главы НБУ) и Игорь Коновалов (на должность директора департамента безопасности).

Автор: 

НБУ (9267) звільнення (1003)


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