Мощности производителей электроэнергии по "зеленому тарифу" выросли за год на 22%

В 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт.

Как сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности, инвестиции в строительство 1,6 ГВт новых генерирующих мощностей в прошлом году оцениваются в 1,2 млрд евро.

В том числе в эксплуатацию введены солнечные электростанции общей установленной мощностью 1169 МВт, домашние СЭС на 226 МВт, ветроэлектростанции на 144 МВт, электростанции на биомассе мощностью 22 МВт, электростанции на биогазе на 10 МВт и 3 МВт объектов малой гидроэнергетики.

Как сообщалось, по данным Госэнергоэффективности, в 2020 году частные домохозяйства подключили 7 963 домашних солнечных электростанций общей установленной мощностью 226 МВт, тогда как в 2019 году было установлено 14 518 домашних СЭС общей мощностью 396 МВт.



