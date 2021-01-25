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Минфин разместил за год облигации внутреннего займа на 380 миллиардов

Минфин разместил за год облигации внутреннего займа на 380 миллиардов

По итогам 2020 года Министерство финансов привлекло 382,3 млрд грн в госбюджет путем размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Из них 251,6 млрд грн были привлечены за счет размещения гривневых ОВГЗ, еще 130,8 млрд грн в эквиваленте привлечено от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ ($3,8 млрд и 0,8 млрд евро), сообщает пресс-служба Минфина.

На первичном рынке наибольший объем ОВГЗ приобрел АО "Приватбанк".

В целом по результатам 2020 года, в соответствии с объемами приобретения ОВГЗ, рейтинг первичных дилеров на первичном рынке выглядит следующим образом:

  • АО "Приватбанк"
  • ПАО АБ "Укргазбанк"
  • АО "Ощадбанк"
  • АО "ОТП Банк"
  • ПАО "Укрэксимбанк"
  • ПАО "Ситибанк"
  • АО "Райффайзен Банк Аваль"
  • ПАО "Кредобанк"
  • ПАО "ПУМБ"
  • АО "Альфа-Банк"
  • ПАО АБ "Пивденный"
  • ПАО "УкрСиббанк" (в августе 2020 года был исключен из списка первичных дилеров за невыполнение требований по обеспечению покупки облигаций внутреннего государственного займа при их размещении).

Лидером торгов ОВГЗ на вторичном рынке стал ПАО "Ситибанк".

Рейтинг первичных дилеров по объемам торговли ОВГЗ на вторичном рынке в 2020 году:

  • ПАО "Ситибанк"
  • АО "ОТП Банк"
  • ПАО АБ "Укргазбанк"
  • ПАО "ПУМБ"
  • АО "Райффайзен Банк Аваль"
  • АО "Альфа-Банк"
  • ПАО "Кредобанк"
  • АО "Ощадбанк"
  • ПАО АБ "Пивденный"
  • ПАО "Укрэксимбанк"
  • АО "Приватбанк"
  • ПАО "УкрСиббанк"

Крупнейшими инвесторами в ОВГЗ остаются украинские банки: по состоянию на конец 2020 году их доля в общей структуре собственников ОВГЗ составила 52%. При этом портфель ОВГЗ в собственности банков вырос на 54% – с 337 млрд грн до 519 млрд грн.

Доля НБУ в общем портфеле ОВГЗ уменьшилась с 40,7% в 2019 году до 32,5% по результатам 2020 года.

Юридические лица увеличили свою долю более чем в 2 раза. Количество облигаций в их собственности выросла с 26 млрд грн до 58 млрд грн (доля в общем портфеле составила 5,8%).

В 2020 году облигации в собственности физических лиц выросли на почти 14% – с 9,7 млрд грн до 11,1 млрд грн.

В то же время портфель облигаций в собственности нерезидентов в течение 2020 года сократился с примерно 117 млрд грн до 85 млрд грн (8,5% от общего объема ОВГЗ в обращении).

По оперативным данным Министерства финансов, доля государственного долга в гривне в конце 2020 года составила 38,2%.

Автор: 

держборг (1086) Мінфін (2930) ОВДП (808) облігації (1464)


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25.01.2021 12:31 Відповісти
ОДВП випущено вже на 900 млрд. грн і випускаються знов і знов. Це дуже погана тенденція.
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25.01.2021 14:49 Відповісти
ну а под какие проценты постеснялись написать
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25.01.2021 18:05 Відповісти
Можна придбати ОВДП з довгим строком погашення - від 2023 року з 9-11% прибутковості у гривні, 4-5% у доларах і 3-5% в євро.
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25.01.2021 21:48 Відповісти
это безумные проценты для валяюшийся в пыли экономики
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25.01.2021 22:27 Відповісти
особенно в евро и доларах проценты убили нигде больше в мире нет таких процентов
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25.01.2021 22:28 Відповісти
Зебильные мародеры украли все что можно и уничтожили все до чего дорвались, а потом запустили печатный станок. Но и тут решили поиметь гешефт - НБУ дает под мизерные проценты рефинансирование банкам, а потом банки покупают ОВГЗ, в итоге гешефт для банков 3-5% на ровном месте.
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26.01.2021 04:40 Відповісти

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