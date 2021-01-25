Банки провели реструктуризацию кредитов по упрощенной процедуре на 65 миллиардов

С апреля 2017 года в рамках закона "О финансовой реструктуризации" была открыта 41 процедура реструктуризации задолженности на общую сумму 65,2 млрд грн, из них 40 процедур на сумму 63,68 млрд грн уже завершены.

Об этом глава Секретариата финансовой реструктуризации Юлия Костецкая сообщила изданию "Юридическая газета".

"При этом 97% процедур завершены успешно, в результате чего между должниками и кредиторами достигнута договоренность и подписаны планы реструктуризации", – уточнила глава Секретариата.

По ее данным, на сегодня сумма успешных процедур с использованием закона составляет 16% портфеля неработающих кредитов (NPL) корпоративного сектора, а активно банки и должники пользовались ими в течение 2019-2020 годов.

Так, за 2017 год сумма процедур составила 8 млрд грн, что составляло 1,6% от общего NPL корпоративного кредитного портфеля. За 2018 год сумма процедур составила 27,54 млрд грн (5%), за 2019 год – 44,8 млрд грн, или 10%. По состоянию на 4 января 2021 года сумма процедур составила 65,18 млрд грн, или 16% от общего NPL корпоративного кредитного портфеля.

Костецкая напомнила, что закон "О финансовой реструктуризации", принятый в июне 2016 года, фактически начал действовать с апреля 2017 года.