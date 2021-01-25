Суд отказался сместить прокурора по делу "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался удовлетворить заявление представителя признанного потерпевшим по делу "Роттердам+" АО "Никопольский завод ферросплавов" об отводе прокурора.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, часть обстоятельств, на которые ссылался представитель заявителя уже была предметом исследования судьей при рассмотрении предыдущего заявления об отводе, поданного детективами НАБУ.

"Поскольку заявления об отводе во время досудебного расследования подаются сразу после установления оснований для такого отвода, судья не оценивала доводы, которым ранее дана правовая оценка. Другие утверждение представителя судья не признала достаточными для отвода прокурора", – сказано в сообщении.

В частности, суд решил, что ссылки заявителя на отсутствие эффективного процессуального руководства со стороны прокурора и нарушения им разумных сроков досудебного расследования могут быть основанием для возложения полномочий на другого прокурора, а не отвода прокурора.

Суд также не счет обоснованными аргументы о предвзятости прокурора при совершении процессуальных действий.

В обоснование личной привязанности прокурора к стороне защиты заявитель ссылался на то, что прокурор во время интервью, в средствах массовой информации и на заседании Комитета Верховной Рады фактически дублирует позицию стороны защиты. Однако заявитель не предоставил подтверждающих это материалов, отмечает пресс-служба ВАКС.

Как сообщалось, 21 января стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+".



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Как сообщалось, 27 августа 2020 года этот же прокурор САП Виталий Пономаренко уже принимал решение закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", в качестве подозреваемых в котором проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

В свою очередь в НАБУ тогда заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии. НАБУ обжаловало постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

НАБУ также просило Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров по расследованию дела "Роттердам+", но она также отказала.

В конце октября 2020 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формуле "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов".

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.