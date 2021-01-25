Рада не планирует рассматривать кадровые изменения в Кабмине, – Разумков

В Верховную Раду не поступало представлений от монобольшинства и Кабинета министров относительно рассмотрения кадровых вопросов.

Об этом на брифинге заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.

"Относительно кадровых вопросов, по состоянию на сегодняшний день представлений от монобольшинства, от Кабинета министров Украины в Верховную Раду не поступало. Там есть процедура, она очень проста: фракция подает на премьер-министра, а премьер-министр после этого вносит кандидатуру того или иного министра в Верховную Раду. По состоянию на сегодняшний день таких инициатив не было, поэтому говорить о том, будут ли кадровые вопросы на этой неделе, достаточно сложно. Сегодня такого нет", – отметил Разумков.

Вместе с тем спикер уточнил, что вопрос относительно отставки министра экологии "сегодня не стоит в повестке дня", более того, Разумков не уверен, что "оно появится в ближайшее время".

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Как сообщалось, Кабинет министров 21 декабря 2020 года назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.

Перед этим Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.