Компания Кропачева добилась отмены итогов конкурса по приватизации "Центрэнерго" через суд

Хозяйственный суд Киева отменил приказ Фонда государственного имущества (ФГИ) №1572 от 13 декабря 2018 года о признании несостоявшимся конкурса по приватизации ПАО "Центрэнерго".

В пресс-службе ФГИ заявили, что подадут апелляцию на это решение суда, передает Интерфакс-Украина.

Хозсуд в конце прошлой недели сообщил о принятии такого решения 12 января 2021 года, но его текст пока еще не внесен в базу Единого государственного реестра судебных решений.

Как сообщалось, в январе 2020 года Хозяйственный суд Киева запретил Фонду государственного имущества предпринимать любые действия с целью приватизации ПАО "Центрэнерго" в качестве обеспечительной меры по иску ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева до вступления в силу решения по сути рассмотрения дела. Однако уже 6 февраля суд отменил запрет на действия по подготовке к приватизации компании.

"Укрдонинвест" в суде требовал признать недействительным приказ ФГИ от 13 декабря 2018 года, которым предыдущий конкурс по приватизации "Центрэнерго" был признан несостоявшимся.

Напомним, 29 октября 2018 года ФГИ объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5,98 млрд грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых - иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией подали ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

Однако и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров 11 декабря сообщил, что конкурс не состоится, так как оба указанных претендента не допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства.

Напомним, "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.