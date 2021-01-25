Путин признал срыв сроков создания нового российского самолета из-за санкций

Проекту создания среднемагистрального самолета МС-21 пытаются препятствовать путем санкций, но Россия все равно завершит работу над ним.

Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече со студентами, передает Интерфакс.

"Создается у нас среднемагистральный самолет МС-21. Чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют с помощью тех же санкций", – сказал он.

"Но ничего, мы постепенно, даже если приходится по графику производства что-то вправо сдвигать, все равно делаем и будем это делать", – заверил Путин.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года США ввели запрет на поставки американских товаров и технологий для предприятий российского авиастроения, а также структур "Росатома" и "Роскосмоса".

Ограничения распространятся на компоненты для гражданских самолетов. В частности, решение затронет проект гражданского среднемагистрального самолета МС-21, разрабатываемого корпорацией "Иркут", и проекта Sukhoi Superjet 100.

Ранее в правительстве РФ признавали, что ряд иностранных поставщиков оборудования для российского гражданского авиастроения уже отказались от сотрудничества с Москвой.

В частности, с проблемами из-за отказа западных партнеров продолжать сотрудничество столкнулся проект среднемагистрального самолета МС-21. Санкции США в отношении российской компании "Аэрокомпозит" повлекли прекращение импорта композиционных материалов для создания этого самолета.

Новым поставщиком компонентов позднее был выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга". Тем не менее, старт серийного производства МС-21 был в очередной раз отложен, по последним официальным данным он ожидается в конце 2021 года.