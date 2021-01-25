БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 181 19

Из Украины за год вывели дивиденды на $3,7 миллиарда, – НБУ

Из Украины за год вывели дивиденды на $3,7 миллиарда, – НБУ

По итогам 2020 года бизнес вывел за границу дивиденды на общую сумму $3,7 млрд, что на 19,4% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) в ответ на запрос агентства Українські новини.

В НБУ отметили, что в конце 2020 году объемы репатриации дивидендов выросли, однако это был временный всплеск, связанный с переносом части выплат с первой половины года.

В то же время Национальный банк сохранил прогноз репатриации дивидендов на 2021 на уровне $3,3 млрд, что соответствует среднему значению выведенных дивидендов в предыдущие годы.

Читайте также: Нацбанк настойчиво рекомендовал банкам отложить выплату дивидендов до осени

Как сообщалось, в 2019 году НБУ снял лимиты на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине.

Национальный банк Украины оценивал объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд, в 2017 году – $1,8 млрд.

Автор: 

Джерело:  Українські новини
валюта (2164) НБУ (9267) дивіденди (456)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Вы побольше ставьте проценты по государственным бумагам, чтоб требования МВФ не выполнять!
показати весь коментар
25.01.2021 16:33
+3
за последние 12 лет из страны было выведено 117 млрд долларов
показати весь коментар
25.01.2021 21:58
+2
из них $1млрд вывели так называемые *зельоные инвестора*, которые не только украли наши деньги а и почти уничтожили нашу енергетику. Браво!!! Жгите дальше
показати весь коментар
25.01.2021 16:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і МВФ можна б було не долучати.. на напевно, якщо гроші виводять з країни - це для чогось потрібно..
показати весь коментар
25.01.2021 15:43 Відповісти
из них $1млрд вывели так называемые *зельоные инвестора*, которые не только украли наши деньги а и почти уничтожили нашу енергетику. Браво!!! Жгите дальше
показати весь коментар
25.01.2021 16:17 Відповісти
посмотр кака из богатейшей страны украину привратили в попрошайку и нищету Польша-в 1990 году среднедушевые доходы в ней составляли 1297 долл., то в Украине - 1570 долл. Причем еще в 1989-м она-Украина- находилась в тридцатке крупнейших экономик мира, как, например, Ирландия сегодня. В 1990 году ВВП Украины (81,5 млрд долл. в текущих ценах) превосходил суммарный ВВП Чехии (40,5 млрд) и Румынии (39 млрд), а также объемы производства Польши (66 млрд), Израиля (59 млрд) или, к примеру, Малайзии (44 млрд), не говоря уже о Чили (33,1 млрд долл.). И ИТОГ за 30 лет
Украина погрязла в долгах и нищете, просто уничтожив важнейшие сферы государственного управления. Системы правосудия в стране больше нет. Здравоохранения - нет. Само понятие «закон» давно размылось и кануло в Лету. В такой ситуации каждый здравомыслящий человек захочет сбежать с этого Дикого поля. И на шестой год вышеописанного «процветания» к побегу готовы целые регионы.ЗАТО ЕСТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЁТ президентаа этой колонии в метрополию... слушай читай П.ПОРОШЕНКО И БАЙДЕН ПЛЁНКИ!!!
показати весь коментар
25.01.2021 21:57 Відповісти
Вот оно чё, 30 лет уничтожали, а виноваты Порошенко и Байден... Иди проспись. А за жопу можешь поблагодарить Кравчука, Кучму, Януковича и младые регионы в лице Разумкова, Зеленского и прочих. Ну и нарот, который за них голосовал.
показати весь коментар
25.01.2021 23:47 Відповісти
вот тебе цифирь
загальний борг зовнішній борг вну­трішній борг в млрд грн
на 31.12.2009 -316 84,6 \ 211751,7 \ 105 132,9
на 31.12.2010 =432 235,4 \ 276 745,6 \ 155 489,8
на 31.12.2011 473 121,6 299 413,9 173 707,7
на 31.12.2012 515 510,6 308 999,8 206 510,7
на 31.12.2013 584 114,00 / 300 025,4/ 284 088,7
РЕВОЛЮЦИЯ 2014г и началась ВАКХАНАЛИЯ кто больше возьмёт что бы не отдавать … яценюки порошенки и гройсманы далее яреськи кубивы гонтыревы смолии амбрамчаусы, грузины и литовцы американцы и поляки, чехи и турки любой аферюга международного и внутреннего клана ОЗОЛОТИЛСЯ с помощью УКРаИНСКОГО НАРОДА
на 31.12.2014 1 100 564,0 611 697,1 488 866,9
на 31.12.2015 1 572 180,2 1 042 719,6 529 460,6
на 31.12.2016 1 929 758,7 1 240 028,7 689 730,0
на 31.12.2017 2 141 674,4 1 374 995,5 766 678,9
на 31.12.2018 -2 168 627,1 \ 1 397 217,8 / 771 409,3
на 31.12.2019 1 998 275,4 1 159 221,6 839 053,8
на 31.05.2020 2 209 463,6 / 1 303 699,0 / 905 764,6
показати весь коментар
26.01.2021 10:06 Відповісти
курс упал в ТРИ раза, дурень! ты цифры в гривне привел. по твоим цифрам при пете долг уменьшился
показати весь коментар
09.02.2021 12:40 Відповісти
росіяне, чому ви так ненавидете Пороха? Бо він українець?
показати весь коментар
26.01.2021 12:58 Відповісти
Чисто быдлота! Как инвестиции - так давай, давай! А как дивиденды - та не эта жи наше, наротное!
показати весь коментар
25.01.2021 16:30 Відповісти
Все, как бы правильно вы сказали, но меня терзают смутные сомнения, что большая часть этих дивидендов пошла в Ростов на адрес одного туриста из Украины
показати весь коментар
26.01.2021 11:17 Відповісти
Может быть. И такую х-ню надо жечь железом!
Просто дивиденды означают прибыль на территории Украины ( а не выведение этой прибыли на оффшоры) и, как следствие, уплату налога на прибыль.
показати весь коментар
26.01.2021 12:41 Відповісти
Вы побольше ставьте проценты по государственным бумагам, чтоб требования МВФ не выполнять!
показати весь коментар
25.01.2021 16:33 Відповісти
отсюда и рост наличных в стране на 150 лярдов за ГОД! напечатали фантиков и вывели СКВ
показати весь коментар
25.01.2021 17:57 Відповісти
Петя Шоколадный и янык прахфесор тихо курят в сторонке.
показати весь коментар
25.01.2021 18:24 Відповісти
Ті дають другі виводять, а прості в лаптях, це державою назвати неможливо
показати весь коментар
25.01.2021 18:43 Відповісти
Зелебородько на ОВГЗ тоже заработал, даже задекларировать заработок забыл.
показати весь коментар
25.01.2021 19:18 Відповісти
А говорят Украине инвестиции нужны! Это Украина ИНВЕСТИРУЕТ в офшоры,принадлежащие Великобритании,США... В нищей стране дивиденды до трёх миллиардов. И это только дивиденды. Когда взять ВЕСЬ СКВ ,выведенный за каждый год( в течении тридцати лет) то окажется что Украина КРУПНЕЙШИЙ инвестор ,она отдает до десяти миллиардов ежегодно. ЗАРАБОТАННЫХ украинцами. А если посчитать долговую иглу( у своих то граждан под 7% годовых в СКВ не берут,почему?) слеза прошибет. Куча платных проституток денно и ношнно трещат по ящикам инвестиций нет,оеей. Да все инвестиции были украинские,очищенные в офшорах. Какой дибил в бандустан ,где одни решалы( кроме решал) будет инвестировать? Тут создали рынок финансовых спекулянтов( и выводят СКВ почище дивидендов) И ВСЕ. Украина земля хорошая ,дурным досталась. От этого и беда.
показати весь коментар
25.01.2021 21:26 Відповісти
за последние 12 лет из страны было выведено 117 млрд долларов
показати весь коментар
25.01.2021 21:58 Відповісти
молотят бабло как перед кончиной ..
показати весь коментар
26.01.2021 10:17 Відповісти
***** слова, да богу в уши. Но нет, живут кровопийцы долго и припеваючи.
показати весь коментар
26.01.2021 12:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 