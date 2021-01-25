Из Украины за год вывели дивиденды на $3,7 миллиарда, – НБУ

По итогам 2020 года бизнес вывел за границу дивиденды на общую сумму $3,7 млрд, что на 19,4% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) в ответ на запрос агентства Українські новини.

В НБУ отметили, что в конце 2020 году объемы репатриации дивидендов выросли, однако это был временный всплеск, связанный с переносом части выплат с первой половины года.

В то же время Национальный банк сохранил прогноз репатриации дивидендов на 2021 на уровне $3,3 млрд, что соответствует среднему значению выведенных дивидендов в предыдущие годы.

Читайте также: Нацбанк настойчиво рекомендовал банкам отложить выплату дивидендов до осени

Как сообщалось, в 2019 году НБУ снял лимиты на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине.

Национальный банк Украины оценивал объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд, в 2017 году – $1,8 млрд.