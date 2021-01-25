Из Украины за год вывели дивиденды на $3,7 миллиарда, – НБУ
По итогам 2020 года бизнес вывел за границу дивиденды на общую сумму $3,7 млрд, что на 19,4% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) в ответ на запрос агентства Українські новини.
В НБУ отметили, что в конце 2020 году объемы репатриации дивидендов выросли, однако это был временный всплеск, связанный с переносом части выплат с первой половины года.
В то же время Национальный банк сохранил прогноз репатриации дивидендов на 2021 на уровне $3,3 млрд, что соответствует среднему значению выведенных дивидендов в предыдущие годы.
Читайте также: Нацбанк настойчиво рекомендовал банкам отложить выплату дивидендов до осени
Как сообщалось, в 2019 году НБУ снял лимиты на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине.
Национальный банк Украины оценивал объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд, в 2017 году – $1,8 млрд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украина погрязла в долгах и нищете, просто уничтожив важнейшие сферы государственного управления. Системы правосудия в стране больше нет. Здравоохранения - нет. Само понятие «закон» давно размылось и кануло в Лету. В такой ситуации каждый здравомыслящий человек захочет сбежать с этого Дикого поля. И на шестой год вышеописанного «процветания» к побегу готовы целые регионы.ЗАТО ЕСТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЁТ президентаа этой колонии в метрополию... слушай читай П.ПОРОШЕНКО И БАЙДЕН ПЛЁНКИ!!!
загальний борг зовнішній борг внутрішній борг в млрд грн
на 31.12.2009 -316 84,6 \ 211751,7 \ 105 132,9
на 31.12.2010 =432 235,4 \ 276 745,6 \ 155 489,8
на 31.12.2011 473 121,6 299 413,9 173 707,7
на 31.12.2012 515 510,6 308 999,8 206 510,7
на 31.12.2013 584 114,00 / 300 025,4/ 284 088,7
РЕВОЛЮЦИЯ 2014г и началась ВАКХАНАЛИЯ кто больше возьмёт что бы не отдавать … яценюки порошенки и гройсманы далее яреськи кубивы гонтыревы смолии амбрамчаусы, грузины и литовцы американцы и поляки, чехи и турки любой аферюга международного и внутреннего клана ОЗОЛОТИЛСЯ с помощью УКРаИНСКОГО НАРОДА
на 31.12.2014 1 100 564,0 611 697,1 488 866,9
на 31.12.2015 1 572 180,2 1 042 719,6 529 460,6
на 31.12.2016 1 929 758,7 1 240 028,7 689 730,0
на 31.12.2017 2 141 674,4 1 374 995,5 766 678,9
на 31.12.2018 -2 168 627,1 \ 1 397 217,8 / 771 409,3
на 31.12.2019 1 998 275,4 1 159 221,6 839 053,8
на 31.05.2020 2 209 463,6 / 1 303 699,0 / 905 764,6
Просто дивиденды означают прибыль на территории Украины ( а не выведение этой прибыли на оффшоры) и, как следствие, уплату налога на прибыль.