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Уруский анонсировал создание госфонда поддержки оборонной промышленности

Уруский анонсировал создание госфонда поддержки оборонной промышленности

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности ставит перед собой задачу создать Государственный целевой фонд поддержки оборонной промышленности.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает пресс-служба министерства.

"Одна из задач, которую мы ставим перед собой как Министерство - это создание Государственного целевого фонда поддержки оборонной промышленности, наполнение которого могло бы осуществляться за счет продажи непрофильных и профильных активов государственных предприятий, которые будут передаваться в Фонд госимущества", – отметил Уруский.

Также вице-премьер-министр оценил перспективы проведения реформы оборонной промышленности Украины.

"Моя позиция такова: нам надо двигаться в плане корпоратизации и реформ, не дожидаясь принятия профильного закона (речь идет о законопроекте №3822 "Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности"). Мы знаем, как в Верховной Раде не просто проходят законопроекты. А этот законопроект не является простым, и я думаю, что по нему будут серьезные дебаты среди депутатов и в экспертной среде, когда он будет обнародован. Сейчас нам нормативная правовая база помогает. Хотя этот закон, конечно, является вспомогательным. Будет принят -– он поможет, нет – мы будем работать", – сказал Уруский.

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Джерело:  Минстратегпром
оборона (500) фонд (139) Уруський Олег (48)


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бюджета жидоармянам пилить мало..дайте еще фонд..
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25.01.2021 18:05 Відповісти

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