Кабмин готовит законопроект об укрупнении газораспределительных компаний, – Шмыгаль

Законопроект об укрупнении газораспределительных компаний Кабинет министров направит в Верховную Раду в ближайшее время.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Правительство разрабатывает законопроект об укрупнении газсбытов, что позволит снять вопрос заоблачных платежей за распределение газа (так называемую "абонплату"). Планируем его одобрить уже в ближайшее время и подать в Верховную Раду", - написал Шмыгаль.

Ранее народный депутат Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа") заявила о намерении направить на рассмотрение парламента законопроект, который бы устанавливал условием работы газораспределительных компаний на рынке наличие минимум 100 тыс. абонентов, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, небольшие поставщики газа завышают цены, поскольку распределяют свои административные расходы "не на 200 тыс. абонентов, а на 10 тыс.".

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 19 января одобрила снижение тарифов на распределение газа с 1 февраля для 14 операторов газораспределительных сетей.

Премьер-министр отметил, что регулятор таким образом поддержал совместное решение, наработанное правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады.

На правительственном заседании 18 января Шмыгаль заявил, что Кабмин ожидает ограничения НКРЭКУ тарифа на распределение газа облгазов на уровне 1,79 грн/кубометр.

НКРЭКУ разработала проект постановления о снижении тарифов для 14 операторов ГРС, которым предусматривался уровень снижения от 3,5% (для ПАО "Гадячгаз") до 30% (для ООО "Газовик"). В целом тарифы операторов ГРС предлагается установить на уровне не выше 1,79 грн/кубометр (без НДС).