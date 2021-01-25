"Укрзализныця" продала через ProZorro вагоноотправок на 645 миллионов

"Укрзализныця" за прошедшую неделю продала через электронные аукционы "ProZorro.Продажи" 1,35 млн вагоноотправок на сумму более 645 млн грн по цене 480 грн за вагон.

Об этом говорится в данных системы.

Торги 18 и 19 января 2020 года состоялись по голландской модели аукциона, передает Интерфакс-Украина.

13 лотов были разыграны 18 января, победителем которых стало ООО "Метинвест-Шиппинг". Остальные – 19 января. Их победителем также стал "Метинвест-Шиппинг".

Указывается, что стартовая цена реализации лота была 800 грн за вагон.

Ранее ассоциация "Украинский логистический альянс" заявила, что к ней поступают обращения от операторов железнодорожного грузового подвижного состава по поводу установления "Укрзализныцей" минимальных ставок на использование полувагонов на голландских аукционах "ProZorro.Продажи".

"Участники рынка расценивают решение "Укрзализныци" по этому поводу как демпинг и злоупотребления монопольным положением, а также таким, что в дальнейшем ухудшит состояние с обеспечением грузоотправителей подвижным составом", - подчеркнули в ассоциации.

Как сообщалось, "Укрзализныця" снизила минимальные ставки на "голландских аукционах" по реализации права использования вагонов. Новые ставки вступили в силу с 9 декабря: полувагон - 343 грн/в сутки (ранее 602 грн; без НДС); крытый вагон - 536 грн (ранее 720 грн); цементовоз - 373,24 грн (ранее 572,88 грн); окатышевозы - 500 грн; зерновоз - 533 грн; минераловоз - 597,6 грн; крытый вагон, переоборудованный из рефрижераторного - 419,98 грн; вагон-термос - 475,64 грн; платформа - 267,58 грн; платформа-лесовоз - 184,6 грн.