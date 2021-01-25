Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

За выходные 22-25 января средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась еще на 9 копеек – до 12,98 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети WOG цены на этот вид топлива выросли на 18 копеек – до 13,79 грн/л.

Сети Glusco и "Фактор" повысили цены на 30 коп. – до 13,21 и 12,50 грн/л соответственно.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 6-10 копеек – до 12,30–12,31 грн/л.

Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Одесской области, где стоимость автогаза выросла на 60 коп. – до 12,85 грн/л. В некоторых других областях цена выросла на 10-30 коп./л.

Сети KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 15 и 10 коп. – до 13,39 и 12,22 грн/л соответственно.

Такие сети как AMIC, Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, Marshal, SUN OIL, Motto и др. повысили цены на автогаз на 5-20 копеек за литр.