Ремонт стадиона в Ривном подорожал еще на 160 миллионов

Управление капитального строительства Ривненского городского совета 18 декабря по результатам тендера заключило соглашение с ООО-фирма "Кортакоз" на проведение дополнительных работ по реконструкции стадиона "Авангард" на 156,45 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В феврале 2019 года ЧПКФ "Фиалка" выиграла подряд Управления на реконструкцию стадиона "Авангард" по ул. Замковая, 34, общей стоимостью 199,8 млн грн. Однако в июле 2019 года АМКУ оштрафовал ее за сговор с ООО "Укрбудреммонтаж инжиниринг", ООО "Эликон" и ООО "Стиль-Декор" и запретил участвовать в открытых торгах на три года. В декабре 2019 года "Фиалке" выделили по переговорной процедуре на дополнительные работы еще 82,58 млн грн.

Новый подрядчик "Кортакоз" будет работать параллельно с "Фиалкой". Он до конца 2022 года должен выполнить дополнительные работы на 156,45 млн грн.

В частности речь идет о бетонных работах, кладке стен, внутренней отделке, отделке фасадов, обустройстве инженерных сетей, котельной, паркинга, трибун, лестниц, травяного газона футбольного поля с дренажем, турникетов, видеонаблюдения, охранной сигнализации, полов и подвесных потолков, установке окон, алюминиевых витражей, дверей, сантехники и оборудования.

Цена сделки всего на 0,2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 156,82 млн грн.

Две фирмы на тендере предлагали более низкие цены, однако их отклонили. ООО "Тернопольское управление механизации" с предложением на 30% дешевле подало банковскую гарантию со сроком действия 89 дней вместо не менее 120 дней, которая содержала ссылки на устаревшую редакцию тендерной документации. Кроме того, фирма не подтвердила наличие денежного покрытия.

ООО "Ромб+" с предложенной стоимостью работ на 13% ниже тоже сослалось в банковской гарантии на устаревшую редакцию тендерной документации. Кроме того, его сметы содержали ряд несоответствий.

Более дорогим конкурентом победителя тендера было ООО "Компания Барбакан" Валентина Мандрицкого. Он также владеет ООО "НБК-Ривне" с Людмилой Конащук. Там работала Наталья Ундир - жена депутата Ривненского облсовета от партии "Сила и честь" Виталия Ундира, который был первым заместителем уже бывшего председателя Ривненской ОГА Алексея Муляренко.

Фирма "Кортакоз" из Здолбунова Ривненской области принадлежит Анатолию Панасюку из Ривного, а руководит ею Александр Дашкель. Перед тем ею владел экс-директор Роман Ярошик.

Ранее Дашкель был соучредителем "Укрбудреммонтаж Инжиниринга" вместе с Гордеем Гордийчуком и Юрием Фалком, пока фирму не переписали на Вадима Сака. Юрий Фалко является директором "Фиалки" Владимира Фалка.

Юрия Фалка также называли другом экс-начальника Управления строительства Ривненской ОГА Юрия Сидлецкого. Интересы "Фиалки" в судах свое время представлял бывший первый заместитель председателя ОГА Юрий Приварский.