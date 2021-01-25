Из "Индустриалбанка" уволился глава правления

Наблюдательный совет "Индустриалбанка" 22 января принял решение об увольнении Александра Марковского с должности главы правления по соглашению сторон в связи с поданным им заявлением.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, на указанной должности Марковский находился с июля 2020 года, передает Finbalance.

Вместо него обязанности главы правления "Индустриалбанка" будет исполнять Михаил Довбенко – первый заместитель главы правления.

Как сообщалось, чистая прибыль "Индустриалбанка" в первом полугодии 2020 года увеличилась в 4,5 раза к аналогичному периоду 2019 года – до 65,63 млн грн.

"Индустриалбанк" основан в 1990 году. В декабре 2017 года был объединен с "Экспресс-Банком".

По данным НБУ, основными акционерами банка прямо или опосредовано являются Роза Дворецкая – 69,8%, государство через НАК "Нафтогаз Украины" – 7,79%, Александр Рабцун – 5,35%, Артур Абдинов – 4,15%, Игорь Дворецкий – 2,89%, Елена Ланда – 2,68% и Олег Кирилюк – 2,35%.

Согласно данным НБУ, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (4,38 млрд грн) "Индустриалбанк" занимал 28 место среди 75 действовавших в стране банков.