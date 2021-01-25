Минфин подписал договор о вхождении IFC в капитал "Укргазбанка" (обновлено)

Министерство финансов Украины подписало договор с Международной финансовой корпорацией (IFC) о предоставлении государственному "Укргазбанку" пятилетнего кредита на сумму 30 млн евро с возможностью конвертации долга в долю в акционерном капитале банка в размере до 20%.

Как передает БизнесЦензор, документ подписали министр финансов Сергей Марченко, глава правления "Укргазбанка" Андрей Кравец и руководитель регионального офиса IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.

Договор был подписан в присутствии президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Трансляция церемонии подписания велась на сайте Нацбанка.

"Выход государства из капитала "Укргазбанка" является одной из задач Министерства финансов в рамках реализации стратегии реформирования государственного банковского сектора. Сегодня мы сделали один из ключевых шагов для достижения этой цели. Кроме того, реализация данной транзакции является выполнением одного из обязательств Украины в рамках совместной с МВФ программы Stand-by", – цитирует Марченко пресс-служба Минфина.

Министр напомнил, что утвержденные Кабмином Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора (стратегические принципы) предусматривают уменьшение доли государства в банковской системе Украины до 25% к 2025 году.

В свою очередь исполняющая обязанности Управляющего директора и Исполнительного вице-президента IFC Стефани фон Фридербург отметила, что подписание договора является знаковым этапом для украинского банковского сектора.

"Наше финансирование имеет целью помочь "Укргазбанку" подготовиться к приватизации и стать примером для подражания в сфере зеленого финансирования. В то же время наши совместные усилия будут способствовать устойчивому восстановлению Украине благодаря более эффективным институтам и увеличению участия частного сектора", – сказала вице-президент IFC.

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Как сообщалось, в июне 2020 года Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание сделки, связанной с предоставлением Международной финансовой корпорацией (IFC) 30 млн евро кредита государственному "Укргазбанку" с возможностью последующей конвертации в его уставный капитал.

Согласно условиям договора, он предполагает опцион на продажу акций на дату конвертации, в соответствии с которым IFC может в любое время продать государству все или часть принадлежащих ему акций "Укргазбанка".

В условиях также отмечается, что опцион на продажу акций "Укргазбанка" является бессрочным, а его цену еще предстоит определить.

Уточняется также, что приобретение таких акций государством в случае реализации договора об опционе будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах и фондовом рынке.

Напомним, совет директоров IFC из группы Всемирного банка 11 ноября 2019 года одобрил выделение "Укргазбанку" 5-летнего займа на 30 млн евро с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

В информации IFC указывалось, что заем погашается единовременно по истечении срока заимствования, а возможность конвертировать его в капитал будет полностью предоставлена на усмотрение IFC.

В ноябре 2017 года Министерство финансов договорилось о сотрудничестве с IFC в рамках приватизации "Укргазбанка". Предполагалось, что такое вхождение будет осуществлено в 2018 году, однако затем эта дата была перенесена на более поздний срок.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.