Украина и Вьетнам обсудят соглашение о либерализации торговли

Украина и Вьетнам заинтересованы в заключении преференциального соглашения о либерализации торговли между странами.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по итогам заседания Украинско-вьетнамской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

В ходе заседания речь шла о совершенствовании товарной структуры двусторонней торговли, расширении ассортимента экспорта и импорта и других вопросах взаимовыгодного сотрудничества.

"Украина заинтересована в усилении конструктивного диалога с вьетнамскими партнерами по широкому кругу вопросов. Для нас важным является либерализация двусторонней торговли, в том числе увеличение экспорта промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. Также перспективным является реализация совместных инвестиционных проектов, обмен технологиями, сотрудничество в области с/х машиностроения, в энергетическом секторе, строительстве, аграрной, научной областях и других приоритетных сферах", - отметил заместитель министра, торговый представитель Украины Тарас Качка.

В вопросе либерализации торговли присутствующие выразили заинтересованность в заключении преференциального соглашения между Украиной и Вьетнамом. Соглашение о свободной торговле предоставит бизнесу обеих стран доступ к новым рынкам сбыта и увеличит товарооборот между странами. Так, стороны договорились провести предварительную оценку последствий заключения преференциальной торговой сделки с учетом текущих экономических реалий.

По результатам встречи стороны договорились усилить сотрудничество на уровне представителей деловых кругов и разработать договорно-правовую базу в области карантина и защиты растений, стандартизации, сфере лекарственных средств, регуляторной политики и фондового рынка.

За девять месяцев 2020 года товарооборот между Украиной и Вьетнамом составил $465 млн, что на 15,8% выше по сравнению с предыдущим периодом.

Инвестиции Вьетнама в Украине по состоянию на 30 сентября 2020 года составили $3,8 млн.