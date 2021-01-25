Зеленский поручил разработать программу вакцинации против коронавируса по областям

Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции поручил разработать детальную программу вакцинации против COVID-19 в Украине.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Зеленский отметил, что программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области.

"Необходимо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в частности – созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок и распределение поставок", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей: если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сейчас – в пределах 21%.

Степанов также заверил, что на завершающей стадии находятся переговоры по закупке вакцины, а вакцинация в Украине может начаться с февраля. По словам министра, на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.