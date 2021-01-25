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Зеленский поручил разработать программу вакцинации против коронавируса по областям

Зеленский поручил разработать программу вакцинации против коронавируса по областям

Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции поручил разработать детальную программу вакцинации против COVID-19 в Украине.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Зеленский отметил, что программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области.

"Необходимо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в частности – созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок и распределение поставок", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей: если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сейчас – в пределах 21%.

Степанов также заверил, что на завершающей стадии находятся переговоры по закупке вакцины, а вакцинация в Украине может начаться с февраля. По словам министра, на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.

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Джерело:  Офис президента
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