Евросоюз ужесточит правила въезда для иностранных граждан

Еврокомиссия (ЕК) предлагает ужесточить ограничения в отношении поездок внутри ЕС, а также за его пределы.

Также предлагается ввести более строгие правила тестирования и карантина для тех, кто прибывает в страны Евросоюза из регионов повышенного риска, передает Deutsche Welle.

"Ситуация в Европе требует от нас сложных, но необходимых решений – мы должны обеспечить безопасность и остановить необязательные поездки. Сегодня мы представили новые нормы поездок в Евросоюз", – написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Согласно опубликованным предложениям Еврокомиссии, все лица, въезжающие в страны ЕС, будут обязаны представить отрицательный тест на коронавирус, сделанный минимум за три дня до выезда. Для граждан ЕС может быть сделано исключение – они могут сделать тест сразу после прибытия.

При этом независимо от результата теста, по прибытии необходимо выдержать самоизоляцию продолжительностью до 14 дней – конкретные сроки карантина должны уточнить страны ЕС.

Еврокомиссар вопросам внутренней политики Илва Йоханссон, комментируя в Брюсселе новые рекомендации от ЕК, подчеркнула, что гражданам третьих стран настойчиво не рекомендуют ехать в страны Европейского Союза.

"Комиссия приняла новые рекомендации относительно поездок из третьих стран. Они основаны на изменениях в эпидемиологической ситуации, произошедшие за последние недели и месяцы. Настоятельно требуется не советовать ездить, если это действительно не важно, особенно и в регионы с высоким уровнем риска, пока эпидемиологическая ситуация значительно не улучшится... Не приезжайте, если это только действительно необходимо. если это необходимо – в этом случае мы просим государства-члены применить дополнительные меры", – сказала она.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести новый термин для "цветной идентификации" зон риска в ЕС. В дополнение к зеленому, оранжевому или красному цветам предлагается добавить также темно-красный цвет. Этот цвет будет применяться к регионам с высоким уровнем эпидемического риска – более чем 500 случаями заражений на 100 тыс. жителей.

Как сообщалось, ранее замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко пояснил, что Украина независимо от официальных данных об уровне заболеваемости не соответствует критериям, установленным Советом Европы для въезда иностранных граждан из-за низкого охвата населения тестированием на COVID-19.

Так, страны, где охват тестированием ниже 300 на 100 тыс. населения за неделю, не имеют возможности пользоваться установленными для цветных зон правилами и попадают в серую зону. При этом часть положительных тестов должна быть менее 4% от всех ПЦР-исследований, тогда как в Украине этот показатель составляет 21%.