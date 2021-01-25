"Укртранснафта" увеличила транзит нефти благодаря поставкам в Беларусь

Общий объем транспортируемой нефти через систему нефтепроводов Украины по результатам 2020 года составил 15,7 млн тонн, что на 1,5% больше по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает пресс-служба оператора нефтепроводов – АО "Укртранснафта".

В частности, на 8,6% по сравнению с 2019 годом вырос объем транспортировки нефти для НПЗ Украины – до 2,6 млн тонн. В то же время на 0,4% или на 54,5 тыс. тонн уменьшился транзит нефти – до 13,1 млн тонн.

При этом в 2020 году "Укртранснафта" экспортировала 79,9 тыс. тонн нефти в Республику Беларусь в рамках договора купли-продажи, заключенного с BNK (UK) Limited.

В декабре 2020 года общий объем транспортировки нефти уменьшился в годовом выражении на 14% – до 1,2 млн тонн. В частности, транзит нефти трубопроводным транспортом по территории Украины упал на 15,9% – до 974,6 тыс. тонн. Также в декабре уменьшился объем транспортировки нефти на НПЗ Украины на 3,3% – до 200 тыс. тонн нефти.

"Из-за пандемии COVID-19 на мировом рынке значительно снизилось потребление нефтепродуктов и соответственно – спрос на нефть. Однако нам удалось удержать объемы транзита нефти через Украину практически на уровне предыдущих лет. Для загрузки нефтетранспортной системы мы открыли маршрут транзита нефти из Черного моря в Беларусь в рамках договора, заключенного с BNK (UK) Limited весной 2020 года. Эта сделка позволила дополнительно загрузить и мощности Морского нефтяного терминала "Южный", принадлежащего "Укртранснафте", – отметил директор дивизиона "Нафтогаз Нефть" Николай Гавриленко.

Как сообщалось, АО "Укртранснафта" и BNK UK Ltd ("дочка" "Белорусской нефтяной компании", БНК) продлили контракт на транзит нефти на 2021 год.

В целом по итогам 2020 года транспортировка азербайджанской нефти из МНТ "Южный" в Беларусь через Украину составила 880 тыс. тонн, в т.ч. 80 тыс. тонн – в экспортном режиме.

Поставки нефти "Белнефтехиму" в марте 2020 года начала азербайджанская SOCAR Trading. По данным "Белнефтехима", SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале в связи с разногласиями по цене. Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.