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Послы стран G7 представили перечень действий для судебной реформы

Послы стран G7 представили перечень действий для судебной реформы

Послы стран "Большой семерки" (G7) представили перечень приоритетных действий, которые восстановят доверие общественности к украинской судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.

Об этом говорится в документе, опубликованном на странице послов G7 в Украине, передает Интерфакс-Украина

"Эти приоритетные меры отражают комплексную реформу, проведение которой необходимо для укрепления независимости, ответственности и добродетели судебной системы, и обеспечения восстановления полномочий антикоррупционных учреждений, что отвечает ожиданиям украинского народа", - сказано в сообщении.

В частности, послы считают, что необходимо срочно восстановить правовые нормы по борьбе с коррупцией, недавно признанные неконституционными, с обеспечением надежной правовой основы, и обеспечить, чтобы кандидаты на ключевые должности в судебные и правоохранительные органы назначались прозрачно

"Мы подчеркиваем, что наряду с необходимостью срочного внедрения действий по устранению ущерба, нанесенного КС (Конституционным судом) антикоррупционным учреждениям Украины, не менее важным является обеспечение процесса выхода этих учреждений из кризиса с предоставлением им возможности эффективно выполнять свою миссию. В связи с этим положения, направленные на восстановление ответственности за ложное декларирование или умышленное непредставление декларации об имуществе, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря, не имеют достаточно сдерживающего эффекта и, следовательно, не являются эффективным инструментом предотвращения коррупции", - указывается в документе.

В частности, послы советуют временно и минимально увеличить кворум для принятия решений КС, отложить продолжающиеся процедуры отбора судей КС до введения новых правил отбора, безотлагательно ввести четкий и прозрачный процесс отбора на должности судей КС с обеспечением существенной роли представителей международных партнеров в проверке всех кандидатов, усилить дисциплинарную ответственность и этические требования к судьям КС, обязать судей КСУ оставаться беспристрастными при рассмотрении дел и проводить открытое голосование.

Дипломаты рекомендовали срочно провести реформирование Высшего совета правосудия (ВСП), как необходимую предпосылку для эффективной судебной реформы; создать независимую комиссию по вопросам этики, которая имеет полномочия проверять действующих членов ВСП и подавать при необходимости представление об увольнении членов ВСП, ввести новый прозрачный процесс отбора членов ВСП с эффективным содержательным привлечением международных представителей в этот процесс. Комиссия по вопросам этики составит для ВСП список квалифицированных кандидатов с высоким уровнем добродетели, из которого органы, ответственные за отбор и назначение на должности, будут обязаны выбирать.

Были высказаны также рекомендации обеспечить прозрачную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с содержательным привлечением к этому процессу международных представителей и созданием независимой конкурсной комиссии с полномочиями устанавливать свои внутренние правила для конкурсного отбора членов ВККС. Также рекомендуется обеспечить независимость обновленной ВККС с полномочиями принимать регламент своей работы и внутренние инструкции; после обеспечения добропорядочности членов ВСП и заполнения комиссией вакантных должностей судей в судах первой и апелляционной инстанций, ВККС следует интегрировать в ВСП с целью оптимизации структуры институтов судейского самоуправления.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
G-7 G7 (202) суд (3322) реформи (338)


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