Послы стран G7 представили перечень действий для судебной реформы

Послы стран "Большой семерки" (G7) представили перечень приоритетных действий, которые восстановят доверие общественности к украинской судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.

Об этом говорится в документе, опубликованном на странице послов G7 в Украине, передает Интерфакс-Украина

"Эти приоритетные меры отражают комплексную реформу, проведение которой необходимо для укрепления независимости, ответственности и добродетели судебной системы, и обеспечения восстановления полномочий антикоррупционных учреждений, что отвечает ожиданиям украинского народа", - сказано в сообщении.

В частности, послы считают, что необходимо срочно восстановить правовые нормы по борьбе с коррупцией, недавно признанные неконституционными, с обеспечением надежной правовой основы, и обеспечить, чтобы кандидаты на ключевые должности в судебные и правоохранительные органы назначались прозрачно

"Мы подчеркиваем, что наряду с необходимостью срочного внедрения действий по устранению ущерба, нанесенного КС (Конституционным судом) антикоррупционным учреждениям Украины, не менее важным является обеспечение процесса выхода этих учреждений из кризиса с предоставлением им возможности эффективно выполнять свою миссию. В связи с этим положения, направленные на восстановление ответственности за ложное декларирование или умышленное непредставление декларации об имуществе, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря, не имеют достаточно сдерживающего эффекта и, следовательно, не являются эффективным инструментом предотвращения коррупции", - указывается в документе.

В частности, послы советуют временно и минимально увеличить кворум для принятия решений КС, отложить продолжающиеся процедуры отбора судей КС до введения новых правил отбора, безотлагательно ввести четкий и прозрачный процесс отбора на должности судей КС с обеспечением существенной роли представителей международных партнеров в проверке всех кандидатов, усилить дисциплинарную ответственность и этические требования к судьям КС, обязать судей КСУ оставаться беспристрастными при рассмотрении дел и проводить открытое голосование.

Дипломаты рекомендовали срочно провести реформирование Высшего совета правосудия (ВСП), как необходимую предпосылку для эффективной судебной реформы; создать независимую комиссию по вопросам этики, которая имеет полномочия проверять действующих членов ВСП и подавать при необходимости представление об увольнении членов ВСП, ввести новый прозрачный процесс отбора членов ВСП с эффективным содержательным привлечением международных представителей в этот процесс. Комиссия по вопросам этики составит для ВСП список квалифицированных кандидатов с высоким уровнем добродетели, из которого органы, ответственные за отбор и назначение на должности, будут обязаны выбирать.

Были высказаны также рекомендации обеспечить прозрачную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с содержательным привлечением к этому процессу международных представителей и созданием независимой конкурсной комиссии с полномочиями устанавливать свои внутренние правила для конкурсного отбора членов ВККС. Также рекомендуется обеспечить независимость обновленной ВККС с полномочиями принимать регламент своей работы и внутренние инструкции; после обеспечения добропорядочности членов ВСП и заполнения комиссией вакантных должностей судей в судах первой и апелляционной инстанций, ВККС следует интегрировать в ВСП с целью оптимизации структуры институтов судейского самоуправления.