Нацбанк ужесточил требования для выдачи разрешений на хранение запасов наличности

Национальный банк Украины (НБУ) расширил и уточнил требования к банкам, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора и проведения операций с ними во всех регионах страны.

Соответствующие нормы введены постановлением правления НБУ №6 от 21 января, которое вступит в силу с 26 января, передает пресс-служба регулятора.

В частности, для усовершенствования процесса отбора уполномоченных банков Национальный банк:

уточнил и расширил критерии для отбора в вопросе предоставления банками письменного обращения и необходимой информации регулятору;

расширил условия для прекращения действия решения Национального банка и пересмотра статуса уполномоченного банка;

детализировал требования о направлении на доработку предоставляемой банком информации;

уточнил условия для отказа в предоставлении банку статуса уполномоченного;

установил новые требования к банкам по обязательствам в течение первого года деятельности в статусе уполномоченного банка обеспечить хранение запасов наличности Национального банка в сумме не менее 1 млрд грн в целом на банк, а также обеспечить наличие не менее одного обособленного подразделения в регионе не менее чем в 30% областей в течение двух лет деятельности в статусе уполномоченного банка, в 60% областей – в течение четырех лет деятельности в статусе уполномоченного, 80-100% областей – в течение шести лет деятельности в статусе уполномоченного банка.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что к хранению запасов наличности Национального банка не будут привлекаться банки, если к ним, к их руководителям или к владельцам существенного участия в них применены санкции иностранными государствами (кроме государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины), межгосударственными объединениями, международными организациями или Украиной.

Как сообщалось, сегодня функции хранения запасов наличности Национального банка и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения четырех уполномоченных банков: АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк Аваль", АО "ПУМБ".



