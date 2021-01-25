Нацкомиссия по ценным бумагам признала три новых финансовых группы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины признала три небанковские финансовые группы – "Финэкс" Игоря Когута и фингруппы Дмитрия Леонова и Зоряна Михайляка, зарегистрированные без отдельных названий.

Согласно решению НКЦБФР от 21 января, в частности, в фингруппу "Финэкс" входят торговец ценными бумагами ООО "ФК "Финэкс-Украина" и компания по управлению активами (КУА) ООО "КУА "Финэкс-Капитал", передает Интерфакс-Украина.

Членами фингруппы Леонова, которая на своем именуется как "Группа компаний IQ", признаны ООО "КУА "Ай Кью-Технолоджи", ООО "КУА "Своп" и торговец ООО "Ай Кью-Брок". На сайте группы, где датой создания указан 2003 год, содержится также информация об "Ай Кью-Финанс" – компании для обслуживания девелоперских проектов и инвестконсалтинга.

В фингруппу Михайляка, которая на ее сайте именуется как "Западная инвестиционная группа" (WIG), вошли ООО "КУА "Захидинвест" и торговец ООО "ФК "Захидинвест". На сайте группы, которая была создана в 1997 году, приводится также информация об Открытом пенсионном фонде "Социальная перспектива".