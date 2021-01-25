Запасы угля на ТЭС упали до исторического минимума, – "Укрэнерго"

Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций по состоянию на 25 января составили 455 тыс. тонн, что является историческим минимумом и не обеспечивает энергетическую безопасность страны.

Об этом заявил директор по управлению ОЭС Украины, главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко на заседании НКРЭКУ, передает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, склады угольных электростанций сработаны до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины. По состоянию на 25 января на складах ТЭС находится 455 тыс. тонн угля, из них антрацитовой группы 163 тыс. тонн и газовой группы 291 тыс. тонн. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны", – сказал Зайченко.

По словам Зайченко, действующие запасы угля ниже гарантированных на 522 тыс. тонн – на 51 тыс. тонн по антрациту и на 471 тыс. тонн – по газовому углю.

Как сообщил главный диспетчер "Укрэнерго", украинскую энергосистему в прошлую морозную неделю удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси.

По данным НЭК "Укрэнерго", беларусский импорт в период с 18 по 24 января увеличился с 6,3 млн до 9,4 млн кВт-ч в сутки.

В настоящее время дальнейшему наращиванию импорта из Беларуси препятствует недостаточная пропускная способность между энергосистемами двух стран, которая составляет 900 МВт при текущей потребности Украине в импорте на уровне 1,5 ГВт.

"Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа или за счет отключения потребителей", – подчеркнул Зайченко.

Как сообщалось, из-за нехватки угля 18 января "Центрэнерго" подключило к работе энергосистемы дополнительно 6 энергоблоков с использованием природного газа. В компании уточнили, что газ от НАК "Нафтогаз Украины" "Центрэнерго" получает на условиях отсрочки платежа.

По данным государственной компании, по состоянию на 11 января на складах ТЭС "Центрэнерго" оставалось 40 тыс. тонн угля, по сравнению с 336 тыс. тонн на 1 ноября 2020 года.

При этом ранее генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев заявил, что запуск блоков ТЭС на газе "экономически сегодня это абсолютно не обоснован". Он также сообщил, что в связи с нехваткой топлива ДТЭК начнет импорт угля из Казахстана и увеличит поставки топлива со своих шахт в России.